اعترافات صادمة لـ فتاة تيك توك صورت 250 فيديو ومارست الجنس مقابل السكن (فيديو)

الدبور – في إعترافات صادمة ل فتاة تيك توك في مصر من مشاهير الموضة الجديدة لجني الأموال بأي طريقة، قالت فتاة تيك توك إنها مارست الجنس مع شباب من أجل السكن ومن أجل الشهرة وجني الاموال بعد إن إنقطعت بها السبل.

هذه الفتاة هي ضحية الأب والأم وأنانية الطرفين، حيث وجدت نفسها في الشارع وفي في سن حرج في سن المراهقة ١٦ عاما. واستغلها البعض الذين إعترفت عليهم واقنوعها بالعمل في مجال تصوير الفيديوهات لجني الاموال وعرضوا عليها السكن مقابل الجنس.

فتاة تيك توك موكا حجازي قالت إنها ضحية إنفاص الأب والأم ضحية الطلاق القاتل في بعض الأحيان للأطفال. حيث عاشت مع والدها في الجزائر بعد الطلاق ولكنها عادت إلى بلدها مصر بعد أن رفضت زوجة الأب وجودها. وبالطبع إختار الأب زوجته على ابنته وارسلها إلى مصر إلى والدتها.

والدتها رفضتها أيضا ربما عنادا بالأب، لأن الطلاق أصبح حرب عالمية يحق للطرفين إستخدام كل الأسلحة المحرمة دوليا لمحاربة الطرف الثاني وإن كان هذا السلاح هو الأبناء الذين يدفعون الثمن بالنهاية.

فتاة تيك توك موكا حجازي وإعترافات صادمة

وكانت فتاة تيك توك المعروفة باسم موكا حجازي قد صورت أكثر من 250 فيدو مخل ونشرتهم على صفحتها لجلب المشاهدات والإعلانات وجني الأموال كما أقنعها أحد الشباب. كما جاء في اعترافاتها أمام النيابة العامة في مصر بعد اتهامها بالتحرشض على الفسق والتعدي على القيم المجتمعية.

وتحدثت فتاة تيك توك مونكا حجازي ١٦ عاما عن إنفصال والديها قبل ١٠ سنوات، وإقامتها مع والدها لمدة ٧ سنوات في الجزائر قبل أن ترفض زوجته وجودها وتعود إلى مصر. وأقامت في بيت شاب اسمه أيمن بعد مغادرة بيت والدتها أيضا. الشاب الذي أستغلها بأبشع صورة، وعرفها على شاب اسمه معاذ وهو الذي أقنعها بالمضي في هذا الطريق.

وقالت أن معاذ هو من يختار لها ملابسها الفضاحة ويوجهها بعمل الحركات غير الأخلاقية والمغرية لبثها لجني المزيد من الاموال. وما كان صادم هو إقامتها في منزل مع ٣ شبان وتقديم الجنس لهم مقابل السكن.