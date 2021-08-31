مدير مطعم في أمريكا نزع حجاب موظفة مسلمة بالقوة (فيديو)

الدبور – أقدم مدير مطعم في أمريكا على نزع غطاء الرأس الحجاب من موظفة مسلمة بالقوة. وفي بيان صحافي صدر في 16 أغسطس ، دعا مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير) إلى فصل مساعد المدير، وأفاد أنه ضايق واعتدى على موظفة مسلمة ترتدي الحجاب.

وبحسب البيان، فقد طلب مساعد المدير رؤية شعر الموظفة في عدة مناسبات، وأوضحت الموظفة أنها ترتدي الحجاب لأسباب دينية، وبالتالي لن تخلعه.

وفي 9 أغسطس، طلب مساعد المدير مرة أخرى رؤية شعر الموظفة، وبعد رفضها، بدأ مساعد المدير في نزع حجاب موظفة مسلمة “غطاء رأس المرأة” بالقوة. وأبلغت الموظفة المدير العام للموقع والمدير الميداني الإقليمي بالحادثة.

وقالت ممثلة عن مجموعة سلسلة مطاعم “شيوبيتلي مكسيكان غريل” بمدينة كانساس سيتي بولاية ميزوري يوم الاثنين إن مساعد المدير أقيل في منتصف أغسطس. وأكدت المتحدثة أن لدى الشركة سياسة عدم التسامح مطلقاً مع التمييز من أي نوع.

طرد مدير مطعم في أمريكا نزع حجاب موظفة مسلمة بالقوة