الجالية المسلمة في أمريكا تحقق إنتصارا جديدا: فوز أول امرأة مسلمة في انتخابات مجلس مدينة نيويورك

الدبور – الجالية المسلمة في أمريكا حققت إنتصارا جديدا في دخولها معترك الحياة السياسية والاجتماعية، فقد دخلت شاهانا حنيف، ابنة المهاجرين البنغالين، التاريخ الشهر الماضي عندما أصبحت أول امرأة مسلمة، وأول امرأة تعود جذورها إلى جنوب آسيا، وأول امرأة ملونة من منطقة بروكلين، تُنتخب في مجلس مدينة نيويورك.

وقد تم تشخيص حنيف وهي في سن 17 بمرض الذئبة، وهو مرض مزمن يؤثر في الغالب على النساء ذوات البشرة الملونة، ويتلقى القليل من التمويل للدراسات، ولذلك، تواجه النساء صعوبة في الحصول على رعاية صحية مناسبة وداعمة.

وقالت حنيف إن هذا التشخيص كان دعوة لها للدخول إلى الساحة العامة، وكان حافزاً لها لفهم نظام الرعاية الصحية المكسور في نيويورك. وأدركت حنيف طوال فترة دخولها المستشفى وخروجها منه، حواجز التواصل في مدينة نيويورك على الرغم من وجود شبكة كبيرة من وسائل النقل، ولكنها معروفة بالتأخر الشديد.

وخلال زياراتها للمستشفى، أدركت حنيف ايضاً الحواجز اللغوية الواضحة في المستشفيات، وقد اضطرت خلال مرضها إلى تحمل مسؤولية ترجمة الوثائق للتاكد من والديهما يفهمان ما يحدث لصحتها.

وفي البداية، وجهت حنيف غضبها من “النظام المكسور” من خلال الكتابة، وأسست مجموعة للكتاب المسلمين في نيويورك وأسست التجمع النسوي البنغالي، وفي عام 2019، رشحت نفسها عن منطقة بروكلين. وانتهت حملتها بفوز تاريخي، حيث فازت بحوالي 57 في المئة من الأصوات.

وحققت في السابق الجالية المسلمة في أمريكا عدة انتصارات في إنتخابات مختلفة على لاصعيد المحلي في الولايات وعلى صعيد الكونجرس الامريكي. وزاد حضور الجالية المسلمة والعربية في السياسة الأمريكية في العقد الأخير بشكل ملحوظ.

I'm the first Muslim woman elected in NY!

DEEP GRATITUDE to @MDCNY, @BAPPnyc, @DRUMBeatsNYC, Bangladeshi Ladies Club, & @MFP_NY for having my back and hosting a beautiful celebration of our win.

I stand on the shoulders of giants, this is the victory of a MOVEMENT 🤲🏽🦾 pic.twitter.com/OF9uxbxhRN

— Shahana Hanif for City Council 🦾 (@ShahanaFromBK) August 8, 2021