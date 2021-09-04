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صيف 2021 نادية الجندي العاري في عمر ال 74 الذي أثار حالة من الجدل (صور)

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بواسطة وطن الدبور
نادية الجندي
نادية الجندي

الدبور – صيف 2021 نادية الجندي هذا ما كتبته الممثلة المصرية المتصابية نادية الجندي على صفحتها وارفقت بالتغريدة صور لها على الشاطئ أثارت حالة من الجدل خصوصا مع تقدم الجندي بالعمر وتعديها سن ال 74 عاما ولم تحترم سنها كبقية بنات جيلها المتمسكات بعمر معين وهو عمر الشباب والعري.

ونشرت الجندي على “تويتر” و“انستغرام” صوراً وهي ترتدي شورت جينز مع تي شيرت أبيض مسدول الأكتاف وعلقت عليها: “صيف 2021 نادية الجندي”.

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وحظيت صور الفنانة المصرية بالعديد من التعليقات التي تعبر عن الإعجاب بقدرتها على الاحتفاظ بجمالها ورشاقتها رغم تجاوز عمرها الـ 74 عاماً.

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بينما استفزت الصور البعض وقالوا لها إحترمي سنك وانت في آخر عمرك وتوقفي عن إستعراض جسدك بهذا الشكل المبتذل، وفي نفس الوقت صدم البعض الآخر من محافظتها على رشاقتها وجمالها وهي في هذا السن. وبل اعجبوا بحبها للحياة رغم كل شيء ورغم موت نجوميتها التي اتشرت في السبعينات والثمانينات.

صيف 2021 نادية الجندي العاري في عمر ال 74

 

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صورة نادية الجندي العارية تثير الجدل

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