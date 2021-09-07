السعودية هند القحطاني بعد رحيل الأضواء عنها تظهر شبه عارية و تصدم متابعيها (صورة)

الدبور – ظهرت السعودية هند القحطاني شبه عارية بعد فترة من إنطفاء الأضواء عنها وإنشغال رواد مواقع التواصل عنها وعن أخبارها المثيرة للجدل والتي إستمرت لفترة طويلة، حتى نسيها الناس، لتعود بصورة جديدة وهي شبه عارية أثارت ضجة من جديد.

حيث شاركت الناشطة السعودية ​هند القحطاني​ صورة لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بـ Top باللون الأزرق وقد كشفت عن منطقة الصدر بطريقة جريئة جداً، مما دفع المتابعين لتداول الصورة مع تعليقات مسيئة.

وكانت نشرت السعودية هند القحطاني سابقاً مقطع فيديو لها، أثناء رقصها على أنغام أغنية “الله يعز الدار” للفنان ماجد المهندس، وظهرت بتباهي وفخر لجنسيتها السعودية.

وتفاعل متابعي القحطاني معها، وانهالت التعليقات التي تتمنى لها السعادة طوال العمر.

وتتعرض القحطاني لعدد كبير من الانتقادات بسبب تصرفاتها التي يصفها البعض بالمغايرة للمجتمع في المملكة العربية السعودية بشكل عام، لكن البعض يرى فيها تعبيرا عن تحرر الفتاة، التي تمثل مستقبل المرأة في المملكة.

السعودية هند القحطاني وصورة مستفزة وهي شبه عارية