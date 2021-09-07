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شاهد أفعى كوبرا تقضي على مدربها في السعودية خلال بث مباشر (صور)

صورةعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
أفعى كوبرا تقضي على مدربها في السعودية
أفعى كوبرا تقضي على مدربها في السعودية

الدبور – أفعى كوبرا تقضي على مدربها في السعودية بعد فترة طويلة من العلاقة بين المدرب وثعبان الكوليرا امتدت لاكثر من 11 عاما.

فقد تسببت لدغة من أفعى كوبرا، في وفاة الشاب السوداني منصور علي، في مستشفى بمدينة عسير السعودية، رغم أنه كان يدربها منذ 11 عاما.

وخرج منصور في بث مباشر عبر حسابه في فيسبوك، مستعرضا مهاراته في ترويض الكوبرا بعد انتهاء عمله وعروضه أمام الجمهور وأصدقائه في عسير.

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لكنه لم يضع في اعتباره أن يتحول مصدر رزقه إلى سبب وفاته، حيث أنه أثناء مداعبته للأفعى واستعراضه أمام متابعيه في البث المباشر، تلقى لدغتها السامة بشكل غير متوقع.

وعلى الفور استعان منصور بأصدقائه بعد أن انتشر السم في كل جسده، وتم نقله إلى مستشفى عسير لكنه توفي على الفور.

أفعى كوبرا تقضي على مدربها في السعودية

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