شاهد لحظة خروج أسرى جلبوع من نفق الحرية فيديو نشره الإعلام العبري

الدبور – لسع الدبور مقطع فيديو إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، قيل أن الإعلام العبري نشره للحظة خروج أسرى جلبوع من نفق الحرية، حيث صورتهم كاميرات المراقبة ولم ينتبه الحراس لهم في لحظتها كما أفادت المصادر العبرية في دولة الإحتلال.

ويطهر في مقطع الفيديو لحظة خروج أسرى جلبوع من نفق الحرية الذي حفروه من زنزنتهم إلى خارج أسوار السجن، وخرجوا تباعا من النفق ومن ثم ترجلوا لمسافة ٣ كيلومترات كما أفادت التحقيقات الأولية لعملية الهروب الكبير.

موقع “تايمز أوف إسرائيل” قال إنه قبل يوم من تنفيذ الخطة، طلب زكريا الزبيدي، أكبر سجناء المجموعة الهاربة سناً، نقله إلى الزنزانة التي يوجد بها السجناء الخمسة الآخرون، بحسب ما أفادت به القناة 12، مضيفة أنه تمت الموافقة على الطلب من دون إثارة أية تساؤلات.

عادة ما تفصل مصلحة السجون الإسرائيلية بين السجناء على أساس انتمائهم التنظيمي، لكن إسرائيل لم يكن لديها أي معلومات استخبارية عن خطة هروب، بحسب القناة.

شاهد لحظة خروج أسرى جلبوع

و قال قائد مصلحة السجون الإسرائيلية في المنطقة الشمالية، أريك يعقوب، إن الهاربين حفروا نفقاً على ما يبدو في أرضية مرحاض زنزانتهم للوصول إلى السراديب التي تكونت نتيجة إنشاء السجن.

تشير “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن طريقة هروب الأسرى الفلسطينيين تشبه بشكل كبير خطة ظهرت في برنامج تلفزيوني أذيع في رمضان عام 2014 على قناة الأقصى التابعة لحركة حماس، وتضمنت هذه المؤامرة هروب ستة سجناء فلسطينيين من سجن إسرائيلي من نفق حفروه من حمام زنزانتهم.