الدبور – أقدم كويتي في الفروانية على الإعتداء على أسرته بطريقة متوحشة وطعن أيضا رجال الأمن عندما تدخلوا لحماية الأسرة من جنونه الذي لم يتحكم به حتى مع رجال الشرطة في الكويت.

حيث ألقى رجال الأمن بمحافظة الفروانية في الكويت، مساء السبت، القبض على كويتي في الفروانية تهجَم على أسرته بسكين، وطعن أحد رجال الأمن الذين تدخلوا لصد هجومه بناءً على بلاغ ورد إليهم.

ووقعت الحادثة بمنطقة العارضية، حيث تهجَم الشاب والذي كان بحالة غير طبيعية على أسرته بآلة حادة، ما دفعهم للاستغاثة برجال الأمن الذين توجهوا على الفور إلى منزل العائلة للتعامل مع الحادثة والسيطرة على الشاب.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية ببيان رسمي تفاصيل ما تعرَض له رجال الأمن عند وصولهم إلى منزل عائلة كويتي في الفروانية الذي تهجَم على رجال الأمن عند محاولتهم التدخل ومخاطبته، حيث قام بطعن أحد رجال الأمن بساعده، ما دفع رجل أمن آخر لإطلاق طلقتين تحذيريتين في الهواء لإنقاذ زميله.

وأوضح البيان ”أنه رغم تحذير الشاب فقد أصر على إلحاق الأذى برجل الأمن، ما دفع زميله لإطلاق النار عليه وإصابته بفخذه والسيطرة عليه بعدها“. وأشار البيان إلى أنه تم نقل الشاب المتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. كما أكد أنه تم نقل رجل الأمن المصاب إلى المستشفى، وإجراء اللازم له قبل أن يغادر المستشفى وهو بحالة جيدة.

كويتي في الفروانية تهجّم على أسرته وطعن أحد رجال الأمن

وشهدت الكويت، التي يقطنها نحو 4 ملايين و 800 ألف شخص، 70% منهم وافدون، خلال الأشهر الماضية، عدة مشاجرات تخللتها جرائم قتل واعتداء عنيف.

وتتكرر حوادث الاعتداء على رجال الأمن في البلد الخليجي أثناء أدائهم عملهم الميداني بين الحين والآخر، وكان آخرها حادثة منطقة تيماء التي وقعت مطلع الشهر الجاري، حيث اشتبك عسكري في قطاع الأمن العام مع أحد المواطنين أثناء ملاحقته له واشتباهه به، ليلقى المواطن مصرعه برصاصة خرجت من سلاح العسكري أثناء عملية الاشتباك ومحاولة المقتول الاستيلاء على سلاح العسكري.

وفي مطلع آب/ أغسطس الماضي، ألقى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، القبض على شاب في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية تعمَد الاصطدام بدورية أمنية والاعتداء على أحد عناصر الشرطة في الدورية بجسم صلب قبل أن يلوذ بالفرار.

وبحسب تقرير محلي، ”فإن الشاب من فئة البدون، وقد اعترف بعد القبض عليه بأنه هرب لكونه في حالة غير طبيعية، وأنه تعمَد الاصطدام بدورية النجدة في محاولة منه لإعاقة ملاحقتها له“.