ما العلاقة بين أبطال نفق الحرية وأصحاب البقرة؟ ناشط يوضح بالفيديو

الدبور – نشر ناشط على مواقع التواصل فيديو تحدث فيه عن علاقة أبطال نفق الحرية و أصحاب البقرة، وفيه انتقد حملات التشكيك التي إنطلقت من البعض وانتشرت بشكل سريع حتى وصلت إلى بعد الكتاب والإعلاميين لتصبح حملة ممنهجة للتشكيك بقدرات الشعب الفلسطيني.

وكانت عدة تغريدات خرجت من السعودية والإمارات ومصر وحتى من فلسطين تشكك بصدق رواية عملية هروب الأسرى، بإعتبار أن القصة خيالية وغير واقعية لأن السجن الذي هربوا منه محصن ومن الصعب الهروب من معتقل للاحتلال بدون موافقة الإحتلال وغيرها من القصص والتبريرات التي كانت تسعى لإخماد خالة الثورة والامل التي إنتشرت بين الناس بعد فرورهم بساعات.

وهذا ما جاء بعنوان الفيديو الذي لسعه الدبور أبطال نفق الحرية وأصحاب البقرة، حيث شبه المشككين والمحبطين بأصحاب البقرة وقصة ذبحهم للبقرة بطريقة ساخرة لاسعة.

وكان قد أثار الروائي والكاتب المصري المتخصص في مجال التراث يوسف زيدان، حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، على إثر تدوينات كتبها عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، استهزأ فيها بما قام به الأسرى الفلسطينيون الستة وتمكنهم من الفرار من سجن إسرائيلي، يوم الإثنين.

الكاتب المثير للجدل قلل من إنجاز الأسرى، إذ وصفهم بـ”الممثلين” وما قاموا به لا يعدو أكثر من مجرد مسرحية.

وقال زيدان “انشغل الجميع بمسرحية الهروب الوهمي للمعتقلين الفلسطينيين من السجن الإسرائيلي”، مدعياً بحسب اعتقاده أنهم لن يعودوا أحياءً مرة ثانية في حال ظهورهم.

وتابع “لم ينشغل أحد بما جرى في الليلة التالية من غارات القصف العنيف على قطاع غزة”، متهماً متابعيه وكل المهتمين بحادثة “نفق الحرية” بالمغيبين، قائلا بـ”الوعي صعب على المغيبين والإدراك السليم أصعب ونحن مغيبون”.

وفي تدوينة أخرى قال فيها ساخراً: “صادفني في طريق الخيال رجلٌ مجنون يهمس لنفسه قائلاً: وحياتك دي النعمة الشريفة حدوتة هروب المساجين الفلسطينيين من السجن الإسرائيلي الحصين بمعلقة شاي فيلم هندي هندي هندي”. وأضاف: “ثم ترنَّم بأغنية عميقة المعاني، من تراثنا الفني الأصيل، تقول: ماحناش هنود ولا تراكوه، ولا كل يوم هاشتكي شكوه .. إييي”.

شاهد أبطال نفق الحرية وأصحاب البقرة

التدوينات التي وُصفت بـ”المهاترات”، رد عليها كتاب فلسطينيون بالقول إن ما قام به الفدائيون الستة إنما هو فعل مقدس، ولا ينتقص منه إلا كل من فقد بوصلة الوطنية، مشددين على رفضهم لما ورد على لسان الروائي المصري.

وقال الكاتب الفلسطيني، محمود جودة صاحب المجموعة القصصية “غزة اليتيمة”، في منشور له على فيسبوك: “بخصوص الرد على مهاترات يوسف زيدان وتهكمة على قداسة فعل الفدائية الستة هذه بدها مخمخمة”، فيما يبدو أنه في طور الإعداد لرد يناسب حجم استهزاء زيدان بالأسرى الفلسطينيين.