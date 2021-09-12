الناشط القطري بو غانم يوجع الكيان المخروم بتغريدة واحدة فقط شاهد

الدبور – الناشط القطري بو غانم يوجع الكيان المخروم بتغريدة نشرها على حسابه تحدث فيها عن ما يجري في الكيان المحتل سابقا والكيان المخروم حاليا. التغريدة أوجعت هذا الكيان المخروم واستفزت صحفي في جهاز الموساد وهو إيدي كوهين.

الناشط القطري بو غانم كتب بتغريدة لسعها الدبور من صفحته عن معلومات وصلته شخصاي، وقال فيها ما نصه: “معلومات من مصدر يهودي. 420 الف غادروا اسرائيل بشكل نهائي بعد حرب غزة الاخيرة.. %75 انخفاض في نسبة المواليد بين الاسرائيليين.. اغلب الحياه تتوقف بعد غروب الشمس مباشرة”

و أضاف بتغريدته التي أوجعت الكيان المخروم: “اسرائيل تجنس يهود اثيوبيا والاثيوبي اول مايحصل على الجنسيه الاسرائيليه يهاجر لاوروبا” وختم منتقدا الدول التي سارعت للذل والتطبيع معهم بقوله ما نصه: “سبحان الله وهنا في ناس تخضع لهم”

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الناشط القطري بو غانم يهز الكيان المخروم

التغريدة هزت الكيان المخروم واستفزت الصحافي الذي يعمل مع جهاز الموساد وحبيب الإمارات إيدي كوهين، حيث علق على التغريدة بقوله ما نصه: “خيالك واسع..”.

ليتلقى بعدها سيلا من التعليقات الساخرة، حيث قال أحدهم ستكون أول من يهرب ويهاجر عندما تدك حصونكم، وقال آخر هو فعلا هاجر منذ فترة إلى أبو ظبي وأصبح بياني من زمان.

بينما علق محلل يهودي إسرائيلي صهيوني على تغريدة الناشط القطري بو غانم بقوله: “مصدر يهودي قال وهو لا يعلم حتى ما الفرق بين اليهود والاسرائيليين”

واستفزت التغريدة أيضا صهيوني أخر حيث رد عليها بغضب مما يدل على صحى ما جاء فيها، حيث قال كما لسع الدبور من صفحته ما نصه: “من أين استقيت هذه الترهات السخيفة والخزعبلات الرخيصة والاكاذيب المفضحة؟ الخيال استولى على عقلك والأوهام تسلطت على تفكيرك. للأسف الشديد الأمة العربية ضحية خيالها وفريسة غوغائها وحان الوقت لانتشالها من مستنقع الأوهام ومن فخ الأكاذيب. ما هو محتوى جماجمكم؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟”