فنان كويتي متخصص بزواج المتعة من هو؟ إعلامية كويتية تكشف

الدبور – فنان كويتي متخصص بزواج المتعة هكذا وصفته إعلامية كويتية بتغريدة لها أثارت الكثير من الجدل في الكويت خاصة في الوسط الفني. حيث توعدت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بفضح فنان كويتي الليلة، من خلال كشف بعض أسراره، ووصفته بأنه ”تخصص في زواج المتعة“.

جاء ذلك في منشورين نشرتهما مي العيدان، مساء الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات والصور ”إنستجرام“، مهددة مواطنها الفنان الكويتي بفضحه. والذي وصفته متخصص بزواج المتعة.

وكتبت مي العيدان في منشورها الأول ”ترقبوا غدا على سنابي الساعة 7 مساءً فضيحة فنان كويتي تخصص زواج متعة.. الوعد بأجر“.

ولم تكشف الإعلامية الكويتية عن هوية مواطنها الفنان الكويتي المقصود بمنشورها، لكنها هددته بكشف حقيقته اليوم الاثنين.

من هو الفنان الكويتي متخصص بزواج المتعة؟

لم يكن هذا المنشور هو الوحيد الذي هددت فيه مي العيدان الفنان المقصود ”بفضح سره“ بحسب وصفها، حيث نشرت بعده منشورا آخر تضمن الإعلان عن حسابها على ”سناب شات“، المقرر أن تعلن عليه ما تقصد. وعلقت: ”سنابي.. حياكم باجر الوعد على السناب وفضيحة الفنان الكويتي متخصص بزواج المتعة “.

في سياق آخر كشفت مي العيدان، يوم الخميس الماضي، عن عدد من القضايا التي رفعتها خلال هذا الشهر ضد مدونين ومتابعين، تحت مسمى قضايا ”سب وقذف“، عقب رصد تعليقات وتحويلها إلى إدارة الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت الإعلامية العيدان في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“، أن عدد القضايا التي رفعتها هذا الشهر بلغ ”63 قضية سب وقذف“، وذلك عن طريق مكتب المحامي ضاري الواوان.

وخاطبت العيدان بتغريدتها المتهمين، قائلة ”لا تنسون بالنيابة تروحون تبكون وتقولون ما سبيناها كل التعليقات تم رصدها وتحويلها إلى مباحث الجرائم الإلكترونية عشان كل واحد يعرف قيمة تعليقاته وعقوباتها القانونية“.

وترصد إدارة الجرائم الإلكترونية كل ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم بضبط كل من ينشر مقاطع أو تدوينات مخالفة، وإحالته إلى التحقيق والمحاكمة وتطبيق القوانين عليه.

وقبل أسابيع، أعلنت العيدان حصولها على حكم قضائي لصالحها من محكمة الاستئناف بتأييد حكم الإدانة ضد وافد مصري مقيم في الكويت يدعى أشرف عمر قام بسبها وعائلتها.