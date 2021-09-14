فتاة هاربة في الكويت قالت إنها ستلتحق بـ “طالبان” لتنفيذ عملية في “إسرائيل”

الدبور – فتاة هاربة في الكويت من أهلها قالت إنها ستلتحق بحركة طالبان التي تحكم أفغانستان لتنفيذ عملية في دولة الإحتلال الإسرائيلي، حسب ما أفاد والدها الذي أبلغ السلطات الأمنية بعد وصول رسالة من ابنته بعد هروبها من منزل والدها بوقت قصير.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية المحلية عن مصدر أمني تفاصيل القضية منذ تسجيل والد الفتاة الخمسيني والذي يحمل الجنسية الباكستانية بلاغ تغيُب بحق ابنته التي لا تتجاوز 15 عاما، والتي غادرت المنزل بعد أن سرقت جواز سفرها وبطاقتها المدنية من غرفة والدها.

وأكد والد الفتاة في بلاغه الذي قدًمه إلى مخفر خيطان بمحافظة الفروانية أنه ”وجد رسالة من ابنته أرسلتها له عبر الواتساب من هاتف بحوزتها يعمل عن طريق النت (بلا خط) تفيد بأنها ستسافر الى أفغانستان وتنضم إلى حركة طالبان حتى تتمكن من تفجير إسرائيل أو تفجير نفسها هناك“.

وبناءً على هذا البلاغ، تم إحالة القضية إلى جهاز أمن الدولة نظراً لما جاء من معلومات في الرسالة التي أرسلتها لوالدها.

السلطات تبحث عن فتاة هاربة في الكويت

وباشر جهاز أمن الدولة التحري والبحث في القضية، حيث أوضح المصدر أنه بالاستعلام عن الفتاة عبر جهاز الحاسوب كشف عن أنها ”لم تغادر البلاد، وأنها متواجدة في منطقة السالمية بمحافظة حولي“.

وأكد المصدر الأمني أنه ”تم وضع اسمها على قوائم غير المصرح لهم بالسفر وتكثيف الجهود لضبطها للتحقيق معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات“.

وأشار إلى أن تفاصيل الهروب ومكان وجودها قيد المتابعة من قبل رجال الأمن ومباحث أمن الدولة، لافتاً إلى أنه ”من غير المستبعد أن تكون الفتاة خرجت بإيعاز من أحد الشباب وهذا ما ستكشف عنه الفتاة بعد ضبطها“.

وسبق أن باشرت الجهات الأمنية حوادث مشابهة، ففي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضبط رجال الأمن مجموعة أحداث بينهم ابن نائب سابق، اتُهموا بالتواصل مع تنظيم داعش والتخطيط للقيام بهجمات مسلحة في ليلة رأس السنة، وتم إحالتهم للتحقيق والمحاكمة.