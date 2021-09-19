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عمر العريان حاول إظهار رجولته أمام فتاة في ملهى ليلي فتعرض لكسور في معركة حامية الوطيس (فيديو)

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بواسطة وطن الدبور
عمر العريان
عمر العريان

الدبور – عمر العريان حاول إظهار رجولته أمام صديقته في ملهى ليلي، فدخل في معركة حامية الوطيس إستدعت أن يدخل المستشفى ويجري ثلاث عمليات جراحية بعد تعرضه للضرب المبرح في معركة لم يكن بمستواها ولكن جمال الفتاة أجبره القيام بعمل بطولي فيما يبدو.

فقد أجرى عمر العريان نجل المخرج ​طارق العريان​ ثلاث عمليات في قدمه ويديه، وذلك نتيجة الكسور التي تعرض لها خلال مشاجرة في أحد الملاهي الليلية في العاصمة بيروت بسبب فتاة.

وأظهرت التحقيقات أن الشجار حصل في البداية بين الممثلة المصرية التي تقيم في لبنان ​شيرين أبو العز​ التي تشاجرت مع فتاة كانت مع العريان الذي بادر بدوره إلى صفع شيرين.

العريان هاجمه أكثر من عشرة شبان وتلقى ضرباً مبرحاً وتعرض لكسور في قدمه ويده ورضوض في الرأس ووضع له قضيباً طبياً في رجله وحتى الآن مازال في غرفة العمليات وهو يحمل الجنسية البريطانية.

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وعمر هو ابن طارق العريان من زيجته الأولى التي كانت في التسعينات، حيث تزوج من امرأة فلسطينية من مدينة القدس تعمل خارج الوسط الفني تدعى هالة العطال وأنجبت منه عمر سنة 1990.

عمر العريان ورجولة في الملهى الليلي دمرته

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