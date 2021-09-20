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شاهد فاشينيستا كويتية ومحمد رمضان بوضع غير أخلاقي (فيديو)

فيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
شاهد فاشينيستا كويتية ومحمد رمضان
شاهد فاشينيستا كويتية ومحمد رمضان

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو فاشينيستا كويتية ومحمد رمضان بوضع غير أخلاقي مع الممثل المصري المثير للجدل. واستفز المقطع نشطاء موقع أنستغرام حيث نشر المقطع هناك وتم تداوله بشكل كبير في مختلف وسائل التواصل الإجتماعي مع تعليقات غاضبة.

وظهر الممثل المصري محمد رمضان، في مقطع فيديو لسعه الدبور وهو يرقص مع الفاشينيستا الكويتية ​شوق الهادي على أنغام إحدى الأغاني.

وعلقت شوق بالتعليق باسم محمد رمضان مع رمز قلب. وبدى النتاغم واضحا بين الإثنين وكأنهما أصدقاء منذ زمن.

واستفز مقطع الفيديو فاشينيستا كويتية ومحمد رمضان الكثير ممن شاهدوا المقطع واعتبروه غير أخلاقي ووضع مخزي خصوصا لفتاة كويتية بهذا الشكل.

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وكان محمد رمضان قد كشف عن تحضيراته لأغنية جديدة تعاون فيها مع مغني الراب الجزائري سولكينغ بروك. ونشر صورا برفقته، وعلق عليها قائلًا: “قريبًا MR 1 & SOOLKING”.

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