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شاهد ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور بعد رجوعها من موت محقق وعودتها إلى مصر

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بواسطة وطن الدبور
ياسمين عبد العزيز

الدبور – بعد تعافيها ورجوعها من موت محقق كما قال شقيقها، ظهرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز في صور جديدة بعد تعافيها من الأزمة الصحية وعودتها إلى مصر.

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة طبيعية من دون ماكياج برفقة زوجها الممثل المصري ​أحمد العوضي​ وشخص آخر. وعلق المتابعون على الصور مؤكدين تخطي ياسمين العارض الصحي الذي كانت تعاني منه، ومهنئينها بالسلامة، من دون وجود أي دليل يؤكد صحة هذه الصور، وما إذا كانت جديدة أو قديمة.

وانتشرت سابقا صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لياسمين أثارت الجدل، إذ ظهرت فيها لأول مرة منذ أزمتها الصحية برفقة زوجها الممثل أحمد العوضي.

ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها بعد رجوعها من الموت

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وبدا وجه ياسمين بالصورة المتداولة متعبا، كما تنوعت التعليقات عليها، إذ قيل إنها الأولى لها بعد خروجها من المستشفى في سويسرا، بينما كشف آخرون أن الصورة قديمة، أي منذ زواج ياسمين وأحمد.

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