الشاب في الأردن ضمن وظيفته بعد وفاته.. تعيين المرحوم بعد 3 سنوات من وفاته يثير السخرية

الدبور – بعد قرار تعيين المرحوم بعد 3 سنوات من وفاته، الشباب في الأردن ضمن وظيفته بعد وفاته بسنوات. فقط في الأردن الشاب يحصل على وظيفة ومنصب رفيع بعد وفاته بسنوات قد تكون أكثر من 3 سنوات كما حصل مؤخرا من قرار تعيين المرحوم بعد 3 سنوات من وفاته، وأثار القرار موجة من السخرية لامور لا تحدث إلا في الأردن من الفساد المستشري في كل مكان.

فقد تداول نشطاء أردنيون السبت، وثيقة رسمية صادرة من وزارة الإدارة المحلية وممهورة بتوقيع نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، تضمنت تعيين شخص متوف منذ سنوات عضوا في اللجنة المؤقتة لمجلس محافظة المفرق الواقعة في شمال شرق البلاد.

وأثارت الوثيقة تعيين المرحوم بعد 3 سنوات من وفاته ردود فعل ساخرة، لا سيما وأن إدراج أسماء متوفين في اللجان، بات حدثا متكررا في الأردن، إذ سبق وأن تم إدراج أسماء لأشخاص متوفين باللجنة الملكية للإصلاح مؤخرا.

وقال حساب باسم ”الكف والمخرز“ على فيسبوك ”تعيين المرحوم جزاع عواد غراف السرحان عضو فرع اتحاد المزارعين رغم أنه متوف كل شي بصير بالأردن“.

وعلق حساب باسم ”أم فضل السرحان“ عن قرار تعيين المرحوم بعد 3 سنوات من وفاته، يبدو أنه لإحدى قريبات الشخص المتوفى على المنشور السابق بالقول ”معقولة ماوصلتهم شهادة الوفاة عمي مبلش بالسنة الثالثة…رحمة الله تحتويه…“

.حساب آخر باسم ”محمد القضاة“ تناول الوثيقة بشكل ساخر معلقا ”و لا يبقى من الانسان بعد موته الا عمله.. مقولة طبقتها وزارة الادارة المحلية.. بتعيين المرحوم جزاع عواد غراف السرحان المتوفي سنة ٢٠١٦.. عضوا في مجلس محافظة المفرق.. روحك لا زالت معنا يالمرحوم“.

تعيين المرحوم بعد 3 سنوات من وفاته

وفيما اكتسب تناول المفارقة، الطابع الساخر على نحو واسع، كانت هناك تعليقات تبحث عن أسباب الوقوع في مثل هذه الأخطاء وبنكهة ساخرة أيضا، حيث قال حساب باسم ”محمد شديفات“ معلقا على الوثيقة ”وزارة البلديات تعُين المرحوم جزاع عواد السرحان عضو في مجلس محافظة المفرق..شايفين هذا القرار البسيط يدل على الترهل الإداري والبلد تتجه نحو ”الكرفته“ .يلا من هون ورايح تطلع كل فترة قائمة تنقلات للأموات“.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قرر تشكيل لجانٍ مؤقتة لتقوم مقام مجالس المحافظات لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات المتزامنة مع انتخابات المجالس البلدية، بعد أن أصبحت مجالس المحافظات منحلّة حكما اعتبارا من صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية.