تعري تحرش رقص.. شاهد إحتفالات اليوم الوطني السعودي.. فيديوهات صادمة

الدبور – إحتفالات اليوم الوطني السعودي هذا العام مختلفة جدا، ومع الإنفتاح الذي تشهده المملكة بعد تولي بن سلمان منصبه، شهدت الإحتفلات إنفتاح في ملابس السعوديات في الشوارع. فانتشر التعري والرقص والتحرش في الشوارع من الفرحة.

ومن ضمن الفيديوهات التي تم نشرها بشكل واسع على منصات التواصل الإجتماعي في إحتفالات اليوم الوطني السعودي، وثق أحد الفيديوهات صراخ شاب ومضايقته فتاة كانت ترتدي عباءة وتكشف شعرها، خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي بأحد الشوارع.

فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ، بيّن تحرش شخص بفتاة وتقبيلها وهي تعتلي سيارة، قبل أن يفر هاربا خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي.

ونشر الناشط السعودي مجتهد أيضا فيديو لفتاة سعودية وهي ترقص خارج سيارتها وهي شبه عارية بشكل هستيري أثار موجة من الغضب من قبل الشعب في بلاد الحرمين الذي نشأ وتربى على أخلاق الإسلام وتعاليم العفة. الفيديو الذي لسعه الدبور إنتشر بشكل واسع وكبير مع تعليقات غاضبة من قبل النشطاء.

#اليوم_الوطني_السعودي هو يوم يجوز فيه الانحلال والاختلاط والتبرج و..

الحكومة بذلت قصارى جهودها في تغريب المجتمع وسلخه من هويته الإسلامية والعربية وهذه انجازاتها و #ماخفي_اعظم !#متحرشين_اليوم_الوطني #تحرش_اليوم_الوطني pic.twitter.com/mDAfDMoL0a — مجتهد فيديو (@mujtahidvideo) September 25, 2021

ووثق فيديو آخر تعرّض فتاة للتحرش في الشارع من قبل احد الشبان، لتردّ عليه برشقه بعبوة ماء كانت تحملها بيدها. مقطع فيديو آخر جرى تداوله، أظهر صياح شبان وتجمهرهم حول فتيات في سيارة اثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وكشف فيديو آخر تعرّض فتاة شقراء كانت ترتدي عباءة برتقالية اللون للتحرش، ويظهر المقطع بوضوح تقدم أحدهم نحوها ولمسها من الخلف، بينما كان أحد الشبان يحاول الدفاع عنها وابعاد المتحرشين .

بحسب النيابة العامة السعودية فإن عقوبة التحرش تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار).

وأوضحت النيابة عبر صفحتها على “تويتر” أن “جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك وسائل التقنية”.

شاهد إحتفالات اليوم الوطني السعودي (فيديو)