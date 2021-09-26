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حورية فرغلي عارية في لبنان بعد رحلة علاج طويلة ومعاناة.. فيديو مستفز

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بواسطة وطن الدبور
حورية فرغلي عارية في لبنان

الدبور – حورية فرغلي عارية في لبنان، فبعد رحلة علاج طويلة وحالة نفسية مدمرة أوصلتها في بعض الأحيان إلى الإنتحار بعد سلسلة عمليات تجميل أفقدتها أنفها واصبح شكلها مرعب، الامر الذي أثر على نفسيتها فمثلها رأس مالها الجمال. وبدونه لن تستطيع التمثيل والتعري.

وبعد أن من الله عليها بالشفاء ظهرت في عدة فيديوهات تشكر الله بالتعري التام. وكان آخر ظهور لها في لبنان حيث ظهرت في مقطع فيديو إستفز البعض على وسائل التواصل الإجتماعي خصوصا للمنظر الذي ظهرت به وطريقة الكلام مع الممثل السوري معتصم النهار.

حيث رصدت عدسات المصورين موقفا حدث أثناء لقاء الفنان السوري معتصم النهار والفنانة المصرية حورية فرغلي، على هامش حفل “الموريكس” بلبنان.

واتسم لقاء الثنائي بالمرح، حيث مازح معتصم الفنانة فرغلي أمام الكاميرات وتغزل بها وطلب منها أن يحادثها عبر الهاتف، لترد الأخيرة بعفوية وتقول “والنبي كلمني والنبي عاكسني”.

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حورية فرغلي عارية في لبنان

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مقطع فيديو حورية فرغلي عارية في لبنان، استفز الكثير من متابعي وسائل التواصل الإجتماعي وعلق البعض عليه بقوله بدل أن تشكر ربها أن من عليها بالشفاء تتعرى وتتراقص وهي سكرانة بهذا الشكل.

وقال آخر ممثلة ماذا تتوقعون منها، مثلها مثل فيفي عبده كل ما وقعت طلبت الدعاء وإذا رجغت لها صحتها رقصت وتعرت وقالت ربنا بحبني أن رجعني للرقص.

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