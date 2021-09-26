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روجينا ترد على الإنتقادات برقصها مع راغب علامة على المسرح: زوجي متفهم و”كووول”

فيديوعش الدبابيرفيديو
بواسطة وطن الدبور
روجينا ترقص مع راغب علامة
روجينا ترقص مع راغب علامة

الدبور – روجينا ردت على موجة الإنتقادات بسبب رقصها على المسرح مع المطرب اللبناني راغب علامة، إن كان زوجها الفنان أشرف زكي قد إعترض على الفيديو الذي إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، بأن زوجها متفهم جدا وكول.

وقالت روجينا، في حوار مع برنامج “et بالعربي”: “أنا من عشاق وجمهور النجم راغب علامة، وأنا كنت قاعدة وهو نزلي لغاية تحت وأنا كنت طايرة، اللي كانت على المسرح دي هي واحدة من جمهور راغب علامة مش روجينا”.

وردا على سؤال “الانتقادات عملتلك مشكلة بالبيت مع الفنان أشرف زكي؟”؛ قالت: “لأ خالص، أشرف متفهم جدا جدا وكمان بيحب راغب علامة، وأنا لما بشوف جمهوري بيكتب كده بحس أنه بيغير عليّا”.

وظهرت  في 11 سبتمبر الجاري، في مقطع فيديو من حفل المطرب اللبناني راغب علامة الأخير بالقاهرة، وظهرت وهي ترقص على أغنية “اسمي حبيبك” على المسرح.

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وعرض للفنانة المعروفة باسم يا عمري مسلسل “بنت السلطان”، في السباق الرمضاني الماضي 2021، مع النجوم: باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.

روجينا يا عمري زوجي متفهم

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