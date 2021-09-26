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فتاة كويتية وقعت في الحرام وهذا ما فعلته للتخلص من العار (فيديو)

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بواسطة وطن الدبور
فتاة كويتية وقعت في الحرام
فتاة كويتية وقعت في الحرام

الدبور – فتاة كويتية وقعت في الحرام مع شاب مجهول حملت منه وتحملت تبعات فعلتها لوحدها بعد تخلي الشاب الذي فعلت فعلته عنها. ونتج عن العالقة المحرمة طفل بريء دفع الثمن وحده عندما قامت بإلقاء الطفل في إحدى الحاويات قبل أن يكتشف الأمر الامن ويتدخل بناء على تبليغ من أحد المواطنين.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو، يُظهر مولوداً حديثاً، داخل كيس، ألقته فتاة كويتية وقعت في الحرام غير متزوجة، بجانب حاوية قمامة في ضاحية عبد الله المبارك، بمحافظة الفروانية في الكويت.

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وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، لاحقاً وبعد تداول المقطع، ضبط “أم الرضيعة” اللقيط وهي مواطنة في العقد الثالث وغير متزوجة . واعترفت بالتخلص من الطفلة بعد ساعات انجابها بالمنزل حيث ألقت الطفلة فجراً الى جوار الحاوية ودون مساعدة من أحد.

فتاة كويتية وقعت في الحرام وهذا ما فعلته

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وأثار المشهد فتاة كويتية وقعت في الحرام، تعاطف المغردين مع الرضيعة من جانب، ومن جانب آخر نقمتهم على الأم وتصرفها، مطالبين بمحاسبتها .

وغرّد (مشعل): “ياااا رب أسترنا قسم بالله خبر يوقف شعر الجسم شصار بالدنيا شصار بقلوب الناس أشلون نمتي أشلون أكلتي وشربتي أم چذي تقطين بنتچ عند حاويه وتمشين تخيلي بعد سنين يصحى ضميرچ وين راح أتلاقينها حتى لو غير متزوجه يعني غلطتچ تتحملها الرضيعه هذي تزوجي اللي غلطتي معاه ولا سالفتچ هذي”.

وكتبت مغرّدة ثانية: “٩ شهور ببطنها وشلون طاوعها قلبها ترميها.. في ناس تتمنى الضنا.. وهاذي ترمي اللي من لحمها ودمها.. استغفر الله ربي لو نزلتها اهون من انه تقطها وتخليها تكبر وتعيش بذل وماتعرف أهلها لأنه المجتمع ماراح يرحمها..”.

 

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