الدبور – مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز عارية التي تخلصت أخيرا من وصاية والدها على ممتلكاتها لأكثر من 13 عاما لأنها لم تتصرف بعقل من قبل، وتعرضت لعدة حالات إستجوبت قرار المحكمة بأن يكون والدها هو الوصي عليها وعلى قراراتها وأموالها لفترة طويلة.

وخاضت بريتني سبيرز عارية معركة طويلة للتخلص من هذه الوصاية حتى وافق الأب طواعية بعد فترة طويلة بالتنازل عن الوصاية وإعادة وصايتها على نفسها بإعتبارها إنها دخلت في مرحلة علاج طويلة وتحسنت.

ولكن ما أن تخلصت من قرار المحكمة بوصاية والدها عليها حتى إحتفلت بطريقتها القديمة، وشكرت جمهورها الذي وقف معها بنشر صوره خاصة لها وهي عارية تماما وتحتفل مع جمهورها بهذه المناسبة بالتعري كما كانت تفعل قبل الوصايا من شرب ومخدرات وشكلت خطرا ختى على نفسها.

وكانت قد أعلنت مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز عارية خطبتها على “سام أصغري”، الذي تجمعها به صداقة منذ فترة طويلة. ونشرت المغنية مقطع فيديو لهما معا، يستعرضان فيه خاتم الخطبة على موقع انستغرام

بريتني سبيرز عارية تماما احتفالا بتخلصها من وصاية والدها هكذا شكرت جمهورها

ونشرت المغنية الأمريكية ١٠ صور عارية لها بعد يوم فقط من نهاية وصاية والدها عليها. وكانت المغنية قد نشرت صورها العارية تماما برفقة صديقها سام الذي لم تستطع الارتباط به من قبل بناء على بنود إتفاقية الوصايا، حيث لا يسمح لها بالزواج أو الإنجاب لأنها غير مؤهلة عقليا ولا نفسيا لذلك. قبل أن تقرر المحكمة رفع الوصايا بعد معركة قضاية طويلة.