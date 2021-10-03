إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

سلطنة عمان تواجه إعصار شاهين القوي: إجازة رسمية وسط انهيارات جبلية وفيضانات (فيديو)

فيديولسعات
بواسطة وطن الدبور
إعصار شاهين
إعصار شاهين

الدبور – سلطنة عمان تواجه أحد أشد الأعاصير التي تمر على السلطنة تقريبا كل عام في الخريف. وتسبب إعصار شاهين بإعلان السلطنة يوم الأحد أجازة رسمية، وسط إنهيار جبلية وفيضانات تشهدها البلاد، وقد بدأ البعض بنقل أغراضه الثمينة إلى الطابق الأعلى إن وجد أو نقلها لمكان أمن بعيدا عن تأثيرات إعصار شاهين.

بينما اتخذت السلطات العمانية إجراءات احتياطية، وتجلي آلاف المواطنين نحو مدارس جُعلت مراكز إيواء مؤقتة لتجنب الخسائر البشرية والمادية المحتملة من الإعصار.

وشهدت محافظة مسقط أمطارا شديدة الغزارة، جراء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية (شاهين)، مع جريان وادي عدي ووادي الخوير، وتوقعات بجريان معظم أودية المحافظة. وأهابت الجهات المختصة الجميع بضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة. وقطعت الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، حي الوزارات، ومقابل طريق جامع السلطان قابوس الأكبر، ودعت مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واستخدام مسارات بديلة.

وجرت عمليات إجلاء في مناطق رئيسية في قلب العاصمة مسقط تحسباً لفيضانات جراء الإعصار شاهين. ونشرت صفحة بوابة الأخبار مقطع فيديو مخيف للفيضانات ودخول المياه لبعض البيوت السكنية في منطقة وادي بوشر في محافظة مسقط؟

إقرأ أيضا: مفتي سلطنة عمان الوحيد الذي تحدث عن قتل المسلمين في الهند

و كشف رئيس التنبؤات في هيئة الطيران العمانية، أن مسار الإعصار “شاهين” غير اعتيادي ومساره الحالي سيمر على مناطق بها كثافة سكانية عالية.

من جانبه، أشار المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية، إلى ازدياد سرعة الرياح المصاحبة  للإعصار لتصل إلى قرابة 135 كلم/ ساعة.

ودعا إلى ضرورة أخذ  الحيطة والحذر والبقاء في المنازل، تحسبا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة.

اقرأ أيضاً

الناشط العماني سيف النوفلي: هذا ما فعلته السلطنة للجار وهذا ما فعله الجار على الحدود

الشاهين العماني يرد على إماراتي شتم سلطان عمان.. نحن من انشأنا مزابل في الثاني من ديسمبر 1971

ما الذي تريده السعودية من سلطنة عمان؟ وماذا ستجني السلطنة من هذا التقارب؟

وأكدت قوات السلطان المسلحة، جاهزيتها التامة وتسخير مقدراتها للمساهمة في التعامل مع الإعصار، وتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد للجهات الحكومية العسكرية منها والأمنية والمدنية وباقي القطاعات الأخرى بالسلطنة.

ووجهت مديرية التوجيه المعنوي في القوات السلطانية المسلحة، إلى التزام الجميع بالتوجيهات، والاتصال بالجهات المعنية فوراً، وإخلاء المكان والتعاون في تنفيذ التوجيهات حرصاً على سلامة الجميع.

إعصار شاهين .. الدبور لسع بعض الفيديوهات التي نشرها النشطاء من مناطق مختلفة في مكان الإعصار شاهين وينقلها لكم هنا:

 

قد يعجبك ايضا
عش الدبابير

الناشط العماني سيف النوفلي: هذا ما فعلته السلطنة للجار وهذا ما فعله الجار على الحدود

لسعات

الشاهين العماني يرد على إماراتي شتم سلطان عمان.. نحن من انشأنا مزابل في الثاني من ديسمبر 1971

لسعات

ما الذي تريده السعودية من سلطنة عمان؟ وماذا ستجني السلطنة من هذا التقارب؟

عش الدبابير

هذا ما فعلته البحرية السلطانية العمانية وقت الهجوم على السفينة الإسرائيلية في ساحل عمان

لسعات

منتخب سلطنة عمان يتدرب في موقف سيارات.. مقطع فيديو يثير حالة من الجدل والغضب

عش الدبابير

ماذا يحدث قبالة ساحل سلطنة عمان؟ هجوم غريب على سفينة إسرائيلية

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد