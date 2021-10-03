سلطنة عمان تواجه إعصار شاهين القوي: إجازة رسمية وسط انهيارات جبلية وفيضانات (فيديو)

الدبور – سلطنة عمان تواجه أحد أشد الأعاصير التي تمر على السلطنة تقريبا كل عام في الخريف. وتسبب إعصار شاهين بإعلان السلطنة يوم الأحد أجازة رسمية، وسط إنهيار جبلية وفيضانات تشهدها البلاد، وقد بدأ البعض بنقل أغراضه الثمينة إلى الطابق الأعلى إن وجد أو نقلها لمكان أمن بعيدا عن تأثيرات إعصار شاهين.

بينما اتخذت السلطات العمانية إجراءات احتياطية، وتجلي آلاف المواطنين نحو مدارس جُعلت مراكز إيواء مؤقتة لتجنب الخسائر البشرية والمادية المحتملة من الإعصار.

وشهدت محافظة مسقط أمطارا شديدة الغزارة، جراء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية (شاهين)، مع جريان وادي عدي ووادي الخوير، وتوقعات بجريان معظم أودية المحافظة. وأهابت الجهات المختصة الجميع بضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة. وقطعت الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، حي الوزارات، ومقابل طريق جامع السلطان قابوس الأكبر، ودعت مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واستخدام مسارات بديلة.

وجرت عمليات إجلاء في مناطق رئيسية في قلب العاصمة مسقط تحسباً لفيضانات جراء الإعصار شاهين. ونشرت صفحة بوابة الأخبار مقطع فيديو مخيف للفيضانات ودخول المياه لبعض البيوت السكنية في منطقة وادي بوشر في محافظة مسقط؟

السلطات أعلنت الأحد إجازة رسمية.. تأهب في سلطنة عمان للإعصار المداري شاهين الذي يتحرك نحو سواحلها على بحر عمان#الأخبار pic.twitter.com/K1voIVTaEt — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) October 3, 2021

و كشف رئيس التنبؤات في هيئة الطيران العمانية، أن مسار الإعصار “شاهين” غير اعتيادي ومساره الحالي سيمر على مناطق بها كثافة سكانية عالية.

من جانبه، أشار المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية، إلى ازدياد سرعة الرياح المصاحبة للإعصار لتصل إلى قرابة 135 كلم/ ساعة.

ودعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل، تحسبا لهطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة.

وأكدت قوات السلطان المسلحة، جاهزيتها التامة وتسخير مقدراتها للمساهمة في التعامل مع الإعصار، وتقديم كافة أوجه الدعم والإسناد للجهات الحكومية العسكرية منها والأمنية والمدنية وباقي القطاعات الأخرى بالسلطنة.

ووجهت مديرية التوجيه المعنوي في القوات السلطانية المسلحة، إلى التزام الجميع بالتوجيهات، والاتصال بالجهات المعنية فوراً، وإخلاء المكان والتعاون في تنفيذ التوجيهات حرصاً على سلامة الجميع.

عزيزي المواطن والمقيم ..

في حالة شعورك بالخطر يرجى الاتصال بالجهات المعنية فوراً ، وفي حال صدور توجيهات لإخلاء المكان كن متعاوناً في تنفيذ التوجيهات حرصاً على سلامتك. حفظكم الله وسلمكم من كل مكروه pic.twitter.com/GLcXKJ799J — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) October 3, 2021

إعصار شاهين .. الدبور لسع بعض الفيديوهات التي نشرها النشطاء من مناطق مختلفة في مكان الإعصار شاهين وينقلها لكم هنا: