إعصار شاهين يظهر معدن الشعب العماني في مقطع فيديو من سلطنة عمان (فيديو)

الدبور – إعصار شاهين أظهر معاد الشعب العماني. ففي فيديو من سلطنة عمان تم تداوله بشكل واسع وحصل على العديد من التعليقات من قبل النشطاء في السلطنة، ويوضح مقطع الفيديو الصغير كيف يعمل رجال الوطن بصمت في مواجه شاهين، الإعصار المتوحش الذي ضرب السلطنة وتواجهه بكل قوتها وجميع أجهزتها بما فيهم الجيش العماني.

ويظهر في الفيديو الذي لاقى استحسانا خصوصا بعد ما بثته قناة العربية من دبي من تقرير أثار غضب الشعب العماني، يظهر أحد رجال السلطنة وهو يحمل رجل مسن وسط المياه على ظهره وينقله إلى مكان آمن.

وهو مشهد تكرر كثير خلال هذه الأزمة ولكن هذا المقطع حاز على تفاعل واسع لأنه تم تصويره من قبل أحد النشطاء وبثه في وسائل التواصل.

وعلق الكثير من النشطاء على المقطع المتداول بشكل واسع في السلطنة، حيث قال أحدهم كما لسع الدبور ما نصه: “أرسلوه إلى قناة العربية لكي يعلموا ما هي عمان وكيف هم العمانيين؟”

إعصار شاهين ورجال السلطنة

وكان قد وجه وكيل وزارة الاعلام في سلطنة عمان، علي بن خلفان الجابري ، انتقاداً لقناة العربية السعودية التي تبث من دبي، بعد عرضها مقطعاً مرئياً تضمن مقاطع مجمعة من تطبيق “تيك توك” قبل بدء التأثير المباشر لإعصار “شاهين”.

وبثت قناة العربية السعودية التي تبث من دبي مقطعا مرئيا بعنوان “عمانيون والإعصار شاهين” على موقعها في تويتر، ثم قامت بحذفه بعد أن تعرض لانتقادات واسعة من المواطنين العمانيين على تويتر.

وعلق وكيل وزارة الاعلام العماني على مقطع الفيديو الذي بثته العربية في تغريدة على تويتر قال فيها :” عمل لا علاقة له لا بالإعلام المهني ولا بالتصرف الإنساني، وأنتم تغطون حالةً مداريةً يتعرض لها بلد يكن لكم الاحترام..الكلام لإدارة قناة العربية، وفي انتظار ردة فعلكم تجاه صاحب الفكرة (العبقرية) ومَن سمح بظهورها للعلن، فالعمانيون أعظم مما روجتم له وزدتم عليه من شوارد لا علاقة لها بنا”.