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فيديو مرعب من إعصار شاهين في سلطنة عمان (شاهد)

فيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
فيديو إعصار شاهين
فيديو إعصار شاهين

الدبور – فيديو مرعب من إعصار شاهين في سلطنة عمان تم تداوله بشكل واسع على منصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة في السلطنة. ويظهر في الفيديو حجم الدمار الذي خلفه إعصار شاهين في سلطنة عمان.

حيث تسببت الفيضانات الهادرة التي ضربت مناطق عمانية جراء إعصاء شاهين، في انهيار جدار منزل في ولاية السويق شمالي السلطنة.

ويُظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة انهيار سور المنزل بسبب السيول الجارفة، بينما كان سكانه فوق السطح يصرخون: “يا الله طاح بيتنا يا الله”.

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وقضى 11 شخصا على الأقل جراء الإعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان متسببا بفيضانات وانزلاقات أرضية، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ يوم الإثنين.

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وتوفي سبعة من الضحايا في محافظة الباطنة، وفق اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، التي أشارت إلى فقدان أثر كثر.

ومن بين أربعة أشخاص قضوا الأحد، طفل جرفته مياه الفيضانات وآسيويان توفيا بعدما تسببت الفيضانات بانزلاق أرضي أدى إلى انهيار مبنى كانا يقطنان فيه.

فيديو من إعصار شاهين في سلطنة عمان

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