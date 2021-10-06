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الفنانة الكويتية شوق الهادي تثير ضجة بالرقص بفستان فاضح مع عراقيين

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بواسطة وطن الدبور
الفنانة الكويتية شوق الهادي تثير ضجة
الفنانة الكويتية شوق الهادي تثير ضجة

الدبور – أثارت الفنانة العراقية موجة من الجدل والغضب بعد ظهورها بمقطع فيديو راقص فاضح مع عراقيين في حفل خاص في مدينة الدعارة دبي، في مقطع فيديو تم تاوله بشكل واسع على منصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة كما لسع الدبور.

وظهرت شوق الهادي بالصور والفيديوهات، وهي ترتدي فستاناً أحمر ضيق يكشف تفاصيل جسدها، وعاري الكتف من جهة واحدة، مع فتحة جانبية بسيطة أسفل الساق.

والتقطت شوق الهادي صوراً مع الفنان حاتم العراقي، و شذى حسون، وعلي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله.

الفنانة الكويتية شوق الهادي تثير ضجة

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كما ظهرت تتمايل بجرأة وترقص مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز والتي كانت تتواجد في نفس الحفل. وبينما تعرضت شوق الهادي لهجوم من المتابعين بسبب جرأة ملابسها وحركاتها، أشاد آخرون بأخلاق حاتم العراقي، وقارنوه بمحمد رمضان الذي وضع يده على جسد الفنانة الكويتية أثناء التقاطها صورة معه.

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وكانت الفنانة الكويتية شوق قد أثارت ضجة من قبل مع ظهورها الفاضح مع الفنان المصري محمد رمضان، وعلق أحد النشطاء على المقطع موجها كلامه لوزارة الداخلية الكويتية بقوله كما لسع الدبور ما نصه:

الاخوه بوزارة الداخليه شوق الهادي ممثله غير كويتيه مقيمه بالكويت هذي تصرفاتها مع المصري محمد رمضان في دبي اتمني اتخاذ الاجراء القانوني معاها مثل ما اخذتوا الاجراء مع الفنان الباكستاني فرحان العلي وسؤالي لشوق الفنان محمد رمضان وين حاط ايده ؟؟ وشلون تقبلين ؟”

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