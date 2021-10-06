قيامة عثمان الحلقة 65 من الموسم الجديد حلقة نارية تحت المياه لأول مرة (شاهد)

الدبور- مسلسل قيامة عثمان الحلقة 65 من الموسم الجديد كانت حلقة نارية قوية كما وعد المخرج مع نهاية الجزء السابق بأن يكون هذا الموسم من قيامة عثمان موسم قوي.

حيث كانت بداية الحلقة قوية وبدات بمعارك تحت المياه لأول مرة في المسلسل الأمر الذي شبهه البعض ربما منافسة قوية لمسلسل الأخوة باربروس الذي يعرض حاليا ببطولة الممثل التركي الذي قدم شخصية ارطغرل.

الحلقة شهدت معارك قوية منذ اللحظة الأول لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 65 من الموسم الجديد، الذي طال إنتظاره من مهور المسلسل الذي أصبح من أكثر المسلسلات مشاهدة على مستوى أمريكا والوطن العربي بشكل كامل.

مخرج العمل وعد بموسم قوي ومفاجئات كثيرة في المسلسل الذي ترجم وبث في دول العالم كله. واصبح وسم قيامة عثمان الأول والأكثر بحثا في محرك البحث جووجل مع الإعلان عن بث الحلقة الأولى من الموسم الجديد الذي سيستمر حتى صيف العام القادم.