سعد لمجرد وجد ضالته في دبي ويمارس بحرية ما منع عنه في فرنسا (فيديو)

الدبور – سعد لمجرد المغني المتحرش والمتهم بأكثر من قضسة إغتصاب في فرنسا وسجن على أثرها لسنوات، وجد ضالته أخيرا في مدينة الدعارة دبي. فكل ما هو ممنوع ومحرم في فرنسا وغيرها من دول العالم مسموح به في دبي المعروفة عالميا بمدينة الدعارة وغسيل الأموال، قبل أن يضيف عليها بن راشد لقبا جديدا والتجسس على الزوجات.

وبعد فضيحة حاكم دبي بن راشد الأخيرة وهي التجسس على هاتف طليقته التي طلبت الخلع منه الأميره هيا بنت الحسين، وبعد أن انهت الشركة الإسرائيلية عملها في الإمارات بعد هذه الفضيحة حيث تم إستخدام برنامج التجسس الإسرائيلي الشهير في أمور شخصية. ها هي فضيحة جديدة في دبي.

فقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، فيديو، يظهر المطربة العراقية شذى حسون وهي تحتضن وتقبّل الفنان المغربي سعد لمجرد، وذلك خلال الحفل الشبابي الذي أحياه سعد في دبي، والذي أقيم في Address Dubai Marina. كما جاء في موقع صحيفة وطن يغرد خارج السرب.

وقد أثار الفنان المغربي سعد لمجرد، جدلاً واسعاً في أول حفل فني له بعد جائحة كورونا، في دبي. وقدم سعد لمجرد الحفل في حمام السباحة، وكان يؤدي أغانيه مع فرقته الراقصة، بينما يمتلئ حمام السباحة بالجمهور المختلط ما بين شباب وفتيات جميعهم بملابس السباحة والبكيني.

وأثارت اللقطات الجريئة لحفل سعد لمجرد الخارج عن المألوف، غضباً واسعاً بين الناشطين، فجاء في تعليقاتهم: (شنو هذا الفساد اعوذ بالله معقوله دول الخليج هيك صارت مع الاسف والله). وأطلق عليها آخر وصفاً ساخراً، وكتب: (حفلة برمائية ). فيما كتب أحد المتابعين: (مدري ليش تذكرت سفينة تيتانيك وهي بتغرق شوو هاد لوين وصلت دبي هاذ تحضر أو تأخر عقلي وأخلاقي).

ووافقه الرأي ناشط آخر وعقب: (وجع وين وصلنا من الانحطاط والانعدام الاخلاقي مع حبي لسعد لمجرد وأغانيه لكن عيب اللي يصير انتظروا، هانت القادم ستربتيز)

وسخر آخر قائلاً: (مش لو ضل محبوس بباريس أشرف ). وكتب ناشط: (حتى الاجانب ما عملو هيك حفلة سيئة). ورأى آخر أن ما يحدث من علامات الساعة، وكتب: (اقسم بالله علامات الساعة هاي).

سعد لمجرد وجد ضالته في دبي

تفاصيل جديدة في فضيحة تجسس كبير دبي على طليقته الأميرة هيا بنت الحسين

وفي تفصيل أكثر للمعلومات التي تم تداولها عن تعرض هاتف الأميرة هيا بنت الحسين، للقرصنة عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي بأمر مباشر من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، قالت وكالة رويترز، إن مكالمة هاتفية تلقّتها محامية الأميرة، من شركة التجسس الإسرائيلية، كشفت عن تعرُّضها لاختراق أكدت محكمة بريطانية قبل يومين أنه تم بأمر من زوجها السابق ابن راشد.

ويشار إلى أنه أمس قضت محكمة بريطانية بأن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر أوامر بالتجسس على هواتف زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين وفريق محاميها، في إطار “حملة ترويع وتهديد مستمرة” خلال معركة حضانة أطفالهما.

وبعد رفع قيود النشر حول الأحكام التي أصدرها قاضٍ بريطاني رفيع المقام حول قيام الشيخ محمد باختراق هواتف زوجته السابقة وهواتف محاميتها وفريقها الأمني، فإن معلومات تم الكشف عنها حول الكيفية التي تمت بها عملية الاختراق بناء على شهادة أدلى بها خبير، وراء أبواب مغلقة، ومئات الصفحات من الوثائق القضائية، هي صورة نادرة لعملية تكتنفها السرية في العادة.

وتوضح الوثائق أنه في ساعة متأخرة من مساء الخامس من أغسطس2020، أرسلت شيري بلير، التي كانت شركة NSO الأمنية الإسرائيلية تستعين بها كمستشار خارجي، رسالةً بالبريد الإلكتروني إلى فيونا شاكلتون، محامية الأميرة الأردنية، مفادها أن هناك “حاجة عاجلة للتحدث معك الليلة”، وأنه “لا يهم مدى تأخر الوقت”.