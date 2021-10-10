ممثل مصري يهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تدريب (صورة)

الدبور – ممثل مصري يهتك عرض 7 فتيات ويتحرش بهن داخل ورشة تدريب متخصصة في التمثيل، حيث تم القبض عليه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.

و قررت النيابة العامة المصرية إحالة الفنان المصري شادي خلف إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تدريب متخصصة في التمثيل.

ووجه إلى شادي نبيل سليمان خلف، 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل، تهم هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن أثناء مشاركتهن في إحدى ورش عمل التمثيل.

وأثارت إحدى الفتيات الجدل بعد أن ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في مقطع قالت فيه إنها تعرضت للتحرش من شادي خلف، أثناء تواجدها بورشة التمثيل الخاصة به.

ونشرت عدة فتيات على صفحاتهن عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في يونيو الماضي منشورات تفيد بتعرضهن للتحرش من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها أحد الأستديوهات الشهيرة في هذا المجال واتهمنه بهتك عرضهن ومحاولة اغتصابهن.

وروت إحدى الفتيات ما حدث معها من التعرض للاعتداء عليها أكثر من مرة من القائمين على التدريب بالورش التمثيلية قائلة:“من فترة طويلة قررت أتعلم التمثيل ورحت ستوديو كدا مشهور قوي مش هقول اسمه اتدربت مع مدرب كدا مشهور هموت وأقول اسمه“.

ممثل مصري يهتك عرض7 فتيات

وكانت إحدى الضحايا قد نشرت على صفحتها بالفيس بوك بعد الواقعة فى يونيو 2021 ”ارتبطت بالمكان دا إلى الحد اللي خلاني بعتبره بيتي الأولاني مش التاني، واتعلمت هناك من الإنسان دا معاني كتير قوي لو المدرب دا كان عمل ربعها كان زمانه بقى راجل محترم، أو بقى راجل في المطلق“.

وتابعت ”عدت يعني الأيام واكتشفنا أنا وشوية الطلبة والطالبات السذج المنبهرين إن الراجل دا كدبة كبيرة، وما هو إلا سلسلة من حوادث التحرش المتتالية والخداع المتواصل والتلاعب بالبني آدمين، أو بالتحديد بناته“.

شادي خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، و هو ابن الشاعر الكبير نبيل خلف، وشارك في العديد من الأفلام وكانت آخر أعماله، فيلم الثلاثة يشتغلونها، ومن أبرز أعماله 365 يوم سعادة، الآولة في الغرام، هي فوضى، كلمني شكرا، وحين ميسرة.