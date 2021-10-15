شاهد سعوديات بالبكيني في جدة و غادة عويس تبارك هذا الإنجاز (فيديو)

الدبور – سعوديات بالبكيني في جدة، أمر معتاد منذ زمن طويل ولكن داخل الشاليهات والمجمعات الخاصة بالأسرة الحاكمة والمقربين منها، ولكن اليوم وبشكل رسمي ترفع السعودية القيود عن لبس البكيني للسعوديات لتشجيع السياحة الداخلية.

وحتى لا يدفع السعودي المليارات في الخارج لعمل الموبقات، سمح ولي عهد السعودية تحت اسم هيئة الترفيه عن الشعب بفعل كل ما كان محرما في السابق داخل السعودية حتى لا تذهب مليارات السعودية للخارج.

لإعلامية في قناة الجزيرة كانت أول من بارك هذه الإنجاز العظيم، لأنها كانت ومازالت حتى اليوم لأكثر من عام تقريبا تتعرض للتنمر ضمن حملة سعودية من قبل الذباب منظمة من أعلى راس في السعودية بعد إختراق هاتفها بواسطة برنامج التجسس الإسرائيلي وسرقة جميع صورها الخاصة ومعلوماتها.

وحتى اليوم يستمر الذباب في نشر صور غادة عويس بملابس البحر داخل مسبح خاص داخل منزلها، بينما اليوم يسمح للسعديات بلبس البكيني وليس اي مايو لترفه عن الشباب السعودي المكبوت وليدفع الدولارات داخل شواطئ السعودية وليس خارجها.

و تناول تقرير لوكالة “فرانس برس”، التحولات الجديدة في السعودية، حيث يتياح لبس الفتيات “باليكيني” و الاستمتاع بالحفلات الليلية والرقص على الشاطئ. وقالت الشابة السعودية أسما (32 عاما) إنه بات بمقدورها قضاء نهار عطلة نهاية الأسبوع مع صديقها في شاطئ على ساحل البحر الأحمر في جدة.

ليس ذلك وحسب، بل أصبحت أسما قادرة على الرقص معه على أنغام الموسيقى في حفلة ليلية على الرمال توفر وقتاً “ممتعاً” للرواد.حسب قولها

وقالت الشابة، التي ارتدت قميصا أزرق اللون فوق ملابس البحر المبتلّة للوكالة: “أنا سعيدة أنه بات بوسعي المجيء إلى شاطئ قريب والاستمتاع بوقتي بوجود ألعاب وأنشطة” مختلفة. وتابعت أسما، التي صبغت جزءا من شعرها بالأصفر أن التجربة توفر “قمة المتعة … الحلم أننا نأتي إلى هنا لقضاء عطلة نهاية أسبوع جميلة” في المدينة التي تعرف أنها الأكثر انفتاحا بالبلاد.

بالفيديو – #السعودية: حفلات راقصة بلا قيود مع السماح للنساء بارتداء البيكيني pic.twitter.com/8T4BRfgaTh — مونت كارلو الدولية / Monte Carlo Doualiya (@MC_Doualiya) October 15, 2021

وعلقت الإعلامية بقناة الجزيرة غادة عويس على تقرير سعوديات بالبكيني الذي انتشر بقولها كما لسع الدبور ما نصه: “مبروك البيكيني على المملكة سعيدة لأجلكم علّ أمير الذباب يخرج من عقدته تجاه المرأة ولباسها والمسابح والمايوه والجاكوزي.” وأضافت بتغريدتها عن سعوديات بالبكيني وقالت محذرة: “وأرجو ألا يجري تصويرهنّ ونشر الصور على أنها شيء سيء وفبركة القصص الكاذبة عنهنّ. رجاءً الانتباه.”

وأرجو ألا يجري تصويرهنّ ونشر الصور على أنها شيء سيء وفبركة القصص الكاذبة عنهنّ. رجاءً الانتباه. — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) October 15, 2021

يوفر شاطئ “بيور بيتش” في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (125 كلم جنوب جدة) الذي افتتح في أغسطس الماضي، تجربة جديدة ووحيدة في المملكة التي عرفت لعقود أنها محافظة للغاية. فنهارا، يستخدم الرواد الشاطئ ذات المياه الفيروزية اللون والرمال البيضاء بلا قيود مع السماح للنساء بارتداء “البيكيني”، وتدخين “الشيشة”، واصطحاب الحيوانات الأليفة.

وبعد غروب الشمس، تصدح الموسيقى الغربية عالية من فوق مسرح أقيم على الرمال وأمام المنصة، كان حبيبان يرقصان بهدوء غير عابئين بمن يرقص حولهم ومن بينهم شاب يرقص عاري الصدر وأخرى ترقص بفستان أزرق قصير. ولا يتأكد القائمون على الشاطئ من وجود صلة زواج بين كل زوجين من الرواد.

لكنّهم يصادرون الهواتف المحمولة ويضعونها في جوارب بلاستيكية حفاظا على “خصوصية” رواد المكان، على ما قال مسؤول بالمكان. وأكّدت أسما أنّ “الحياة باتت طبيعية” في السعودية لأنها “لم تكن كذلك في السابق”.

سعوديات بالبكيني ولكن

وكانت للنساء لسنين شواطئ خاصة بهنّ فقط أو أخرى يُسمح فيها بالاختلاط لكنها كانت حكرا على الأجانب دون السعوديين. وقال المهندس محمد صالح، الذي عاد إلى المملكة بعد غياب عشر سنوات للدراسة والعمل “فوجئت بأن ثمة حريةً وانفتاحاً وشاطئاً عاماً مفتوحاً للجميع وهو ما وفر لي راحة مماثلة لتلك في الولايات المتحدة”. وجود سعوديات بالبكيني أراح قلب السعودي المغترب.