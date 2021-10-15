شاهد فضيحة مهرجان الجونة: فنانات عاريات في حفل خاص كما لم تشاهدهن من قبل (فيديو وصور)

الدبور – فضيحة مهرجان الجونة لفنانات مصريات برقص وحمور وعري أثارت ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الإجتماعي، حيث الوجه الآخر للفنانين في مصر الذي لا تراه على شاشات التلفزيون ولا السينما.

و تعرض مهرجان الجونة لهجوم شديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في أول أيام فعالياته، بسبب حفل الأفتر بارتي الذي أقيم مساء الجمعة.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الإجتماعي لنجمات يرقصن وهن يحملن كؤوس المشروب، مما عرضهن للهجوم.

ولعل أبرز من تعرض للانتقاد الفنانة المصرية إلهام شاهين، التي ظهرت في الصور وهي ترقص بفستان عاري الصدر، وتحمل في يدها كأس، كما ظهرت الفنانة يسرا وهي تحتضن المهندس سميح ساويرس مؤسس المهرجان أثناء الرقص في الحفل.

ورقص عدد كبير من نجوم الفن، خلال فعاليات ثاني أيام المهرجان، على أنغام ”3 دقات“، وهي الأغنية الرسمية للمهرجان في دورته الأولى، التي لاتزال عالقة في أذهان الجمهور والمتابعين.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو ”إنستغرام“، ظهر فيه الفنان آسر ياسين يرقص مع يسرا والفنان أحمد حاتم والفنانة سمية الخشاب.

فضيحة مهرجان الجونة فنانات كما لم تشاهدهم من قبل

وأصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي مساء الجمعة بيانا تعتذر فيه لضيوفها عن عدم إكمال عرض الفيلم الصيني ”ثانية واحدة“، بسبب خطأ تقني في الترجمة مصدره الموزع، على أن يتم تحديد موعد لاحق لعرض الفيلم خلال الأيام المقبلة.

وكانت إدارة المهرجان قد أوقفت عرض الفيلم وأعادت للمشاهدين ثمن التذاكر فور اكتشاف الخطأ، متعهدة بتدارك مثل تلك الأخطاء وعدم تكرارها في المستقبل.

وشهد يوم الجمعة عرض الفيلم المغربي ”على صوتك“ المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، بحضور عدد من نجوم الفن منهم نسرين طافش، أحمد داود وزوجته علا رشدي، يسرا، ليلى علوي، طارق الإبياري وزوجته، انجي كيوان، دارين حداد، درة، رانيا يوسف، أمينة خليل، أكرم حسني.