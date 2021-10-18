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فلسطيني في السعودية يذهب وراء الشمس بسبب المس بمنشار سموه المبارك (فيديو)

فيديوفيديولسعات
بواسطة وطن الدبور

الدبور – فلسطيني في السعودية بات مصيره مجهولا بعد إعتقالهم بعد نشر مقطع فيديو مصور له اتهم فيه بأنه تجرأ وتحدث عن منشار سموه المبارك بألفاظ مسيئة مما عرض الأمن القومي للخطر في السعودية حسب لائحة الاتهام الطويلة التي قد تذهب به وراء الشمس كما يقولون.

فقد أصدرت شرطة منطقة الرياض بيانا أكدت فيه بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية بتهمة الإساءة لولاة الأمر. المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أوضح في البيان أن المقيم الفلسطيني في العقد الرابع. ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر.

وتابع البيان أنه يقوم بتعاطي المخدرات، ونشر ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة. وشكك ناشطون ببيان السلطات السعودية والتهم التي وجهتها للمقيم الفلسطيني، وبسببها ألقت القبض عليه.

وكتب الأكاديمي والسياسي اللبناني أسعد أبوخليل:”هؤلاء هم طغاة التطبيع العرب الذين يحظون بتأييد دعاة الثورة في لبنان.”

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Screen Shot 2021 10 18 at 2.41.11 PMفلسطيني في السعودية متهم بالمساس بمنشار يموه المبارك 

 

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