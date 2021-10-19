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طبيب مصري معروف متهم ب التحرش بمؤخرة رانيا يوسف (صور)

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بواسطة وطن الدبور
رانيا يوسف
رانيا يوسف

الدبور – طبيب مصري معروف يتحرش بمؤخرة رانيا يوسف الممثلة المصرية المثيرة للجدل والتي أصبح يطلق عليها صاحبة أشهر مؤخرة في مصر، خصوصا بعد ظهورها قبل سنوات بفستان كشف عن مؤخرتها في مهرجان القاهرة السينمائي، ومن وقتها وهي تثير الجدل في كل ظهور لها.

فقد تعرض طبيب مصري شهير لاتهامات بالتحرش بالفنانة رانيا يوسف، بعد تعليقه على خبرتبرعها بأعضائها بعد وفاتها. الخبر الذي علق الكثير من النشطاء عليه بالسخرية، فمنهم من طلب مؤخرتها الشهيرة ومنهم من أثنى على تلك المبادرة، وآخر من قال ومن يريد أعضاء منك أصلا.

وأثار تعليق الطبيب سامح غازي، جدلا واسعا أكثر من كل التعليقات التي إنتشرت وذلك بسبب الشهرة التي يحظى بها، إذ يعتبر سامح غازي، من أبرز مقدمي المحتوى الخاص بطلاب الطب على موقع “يوتيوب”، وكان التعليق وسط مجموعة من التعليقات المسيئة للفنانة، مما جعل البعض يفهمونه بطريقة خاطئة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

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أكد الطبيب أنه كتب التعليق بطريقة فكاهية بعيدا عن التحرش تماما، وإنما هي مزحة مثل غيرها، مؤكدًا أنه حذف التعليق بعد ساعة واحدة فقط من كتابته، معبرا عن استيائه الكبير من المتداولين للتعليق، وأضاف: “الموضوع كان هزار ومش قصدي الإساءة لأي شخص، وفوجئت بالهجوم اللي عليا وإن الموضوع اتفهم غلط، رغم إن كان في تعليقات كتير مسيئة، ومليش دعوة بإن الناس فهمت غلط”.

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رانيا

ويؤكد أنه على استعداد للاعتذار للفنانة رانيا يوسف، في حال استاءت من التعليق أو فهمته عن طريق الخطأ، فهو لا يقبل الإساءة لأي شخص على الإطلاق: “معنديش مشكلة أعتذر لها لو هي فهمت غلط، بس أنا مليش دعوة إن الناس أخدت سكرين شوت للكومنت ونشروه، ولما لقيت الموضوع واخد منحني خطأ، مسحته فورا”.

وبرر الدكتور سامح غازي موقفه موضحا أنه لم يفكر في تلك الأشياء التي اتهمه بها البعض، مؤكدا أن التعليق الذي كتبه هو عبارة عن مزحة يرى عدم خروجها عن الأدب، وأنها ذات طابع طبي عن التشريح، بحسب ما كتبه عبر صفحته في موقع “فيسبوك”.

الدكتور لم يتحرش بمؤخرة رانيا يوسف ويوضح قصده

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