انطلاق موسم الرياض للتحرش الجنسي في السعودية (فيديوهات صادمة)

الدبور – موسم الرياض للتحرش الجنسي، أكبر موسم التحرش الجنسي في السعودية، انطلق بسلسلة من التحرش الجنسي أبهرت كل من حضر شخصيا ومن شاهد الفيديوهات التي سرعان ما تنتشر في هذا الموسم الذي بات يعرف بموسم التحرش وينتظره الشباب للإستمتاع بالتحرش ومواعدة الفتيات السعوديات.

فبعد أن حول ولي عهد السعودية بن سلمان بلاد الحرمين إلى بلاد الترفيه بقيادة كبير المتحرشين تركي آل الشيخ، يخرج من السعودية تباعا فيديوهات كثيرة وحوادث تحرش لا تكاد تعد، بالرغم من القوانين الصارمة التي وضعتها السعودية ضد التحرش. ولكن من الصعب التحكم بها بعد خروج الشباب مرة واحدة من التطرف الديني إلى التطرف الترفيهي.

فقد تداول ناشطون سعوديون، مقاطع فيديو صادمة لإنطلاق موسم الرياض للتحرش الجنسي في السعودية، خلال انطلاق فعاليات موسم الرياض الذي أعلن عنه رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ. وأظهرت الفيديوهات حالات تحرش ورقص فتيات وشجارات، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة من غياب الرقابة والامن خلال فعاليات الموسم الذي ضم 7500 فعالية متنوعة، و14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية، تتقاسم فعاليات الموسم.

ونشر ناشطون مقطع فيديو موسم الرياض للتحرش الجنسي أظهر عدد من الشبان وهم يتحرشون بفتاة سعودية وسط تجمع كبير من الشبان، في مشهد صادم اثار ضجة واسعة.

إنطلاق موسم الرياض للتحرش الجنسي في السعودية

وفي مشهد ثاني في فيديو لسعه الدبور، ظهرت فتاة وهي تحاول ان تلتقط صوراً للفعاليات في موسم الرياض. وجلست الفتاة على ظهر أحد الشباب، وقام شاب من خلفها بمسكها من مؤخرتها وكادت أن تقع على الأرض بعد صدمتها من فعلته التي تكررت مع عدة شباب.

وفي فيديو اخر، ظهر عدد كبير من الشبان والفتيات وهم يتراقصون على أنغام الموسيقى الصاخبة في مشهد غريب وخارج عن عادات وتقاليد السعوديين.

وبجانب التحرش الجنسي بالسعوديات، أيضا لسع الدبور مقطع فيديو مختلف لمعركة حامية الوطيس بين الحضور استعملوا خلالها زجاجات المياه في منظر حضاري يشبه عملية إغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي على مستوى بسيط وحسب الإمكانيات المتوفرة.

وانتقد ثابت الشمري ما جرى في انطلاق فعاليات موسم الرياض للتحرش الجنسي في السعودية قائلاً :” هذا الموسم والتطورات اللي كنا متحمسين له ؟ مجتمع مسلم عاقل فاهم متطور وكان موسم الرياض موسم ترفيه ووناسه ولعب ٫ من اول يوم يصير كذا ؟ شي يشيب الراس لابعد حد .#موسم_الرياض2021 “.