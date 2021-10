سعد الجبري يكشف: منشار بن سلمان كان سيستخدم ضد الملك عبد الله “قاتل من يومه” (فيديو)

الدبور – كشف سعد الجبري الذي تعرض لمحاولة إغتيال من قبل منشار ولي عهد السعودية بن سلمان من قبل، عندما أرسل الأخير فريق إغتيال فاشل كالفريق الذي أرسله لتقطيع الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي ولكن سعد الجبري نجى منها عندما تم الكشف عن الفريق فور دخوله.

وفي فضيحة جديدة وتفاصيل جديدة تخرج تباعا، كشف المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري، عن وجود أدلة تثبت رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز بطريقة تشبه المنشار ولكنها قبل إكتشاف المنشار واستخدامه في القنصلية التركية ضد جمال خاشقجي رحمه الله.

“The warning I received… ‘don’t go to the consulate. Don’t go to the embassy,’” says a former Saudi spy. In legal filings, he says a team was sent to Canada to kill him after Jamal Khashoggi’s murder in a Saudi Consulate in Turkey. https://t.co/VS0BR9D369 pic.twitter.com/5OJHnsm56B

وكشف الجبري، في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة”، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية، الأحد، عن تفاصيل اجتماع في عام 2014 قال فيه الأمير ابن سلمان لرئيس الاستخبارات السعودي في ذلك الوقت محمد بن نايف أريد اغتيال الملك عبد الله، أنا أملك خاتما ساما من روسيا، سيكون كافيا بالنسبة لي مصافحته فقط وسينتهي أمره”.

وقال الجبري، في أول حديث إعلامي منذ فراره من المملكة العربية السعودية عام 2017، مع تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد، خلفا للأمير محمد بن نايف: “هذا ما قاله (ابن سلمان) سواء كان يتفاخر بذلك أو لا.. ولكنه قال ذلك وأخذنا الأمر على محمل الجد”.

وأكد الجبري، وجود نسختين من فيديو مسجل لحديث ابن سلمان خلال هذا الاجتماع، وأنه يعلم أين توجد هاتين النسختين. وعندما سأله المذيع “هل تعتقد أن محمد بن سلمان يخاف منك؟” أجاب الجبري قائلا: “هو يخاف من المعلومات التي أملكها”.

وقال الجابري: “أتوقع أن أٌقتل يوما ما”، متهما ولي العهد السعودي بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه سارة وعمر في السعودية. وأوضح أنه تلقى “تحذيرا بعدم الاقتراب من أي مبنى دبلوماسي سعودي في كندا، وعدم الذهاب إلى القنصلية أو السفارة”.

وتابع: “عندما سألت لماذا؟ فقالوا لقد قطعوا الرجل، لقد قتلوه وأنت على رأس القائمة”، في إشارة إلى مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر عام 2018.

ونفى الجبري اختلاس أموال من السعودية، وقال: “لقد خدمت العائلة الملكية عن كثب لمدة عقدين، 3 ملوك و4 أولياء عهد، وكانوا لطيفين معي وأسخياء جدا، إنها من عادات العائلة الملكية السعودية، يعتنون بالأشخاص المتواجدين حولهم”.

وطالب الجبري الولايات المتحدة بمساعدته في إطلاق سراح ابنيه من المملكة، قائلا: ” أناشد الشعب الأمريكي والإدارة الأمريكية لمساعدتي في إنقاذ هؤلاء الأطفال واستعادة حياتهم”.

“I have to speak out. I am appealing to the American people and to the American administration to help me to release those children and to restore their life,” says former Saudi spy Saad Aljabri. Two of his children are being detained in Saudi Arabia. https://t.co/JdbNcOVKrN pic.twitter.com/oyQXTXCvkK

— 60 Minutes (@60Minutes) October 24, 2021