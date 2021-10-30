شمس الكويتية: بالروح بالدم نفديك يا عراق مع رقصة عراقية في الشارع (فيديوهات)

الدبور – شمس الكويتية أثارت الكثير من الجدل كعادتها في كل ظهور لها سواء على المسرح أو في مقابلاتها أو حتى في تغريداتها. واصبحت شمس الكويتية الأعلى في التدوال خلال الأيام الماضية بعد إقامة حفل لها في بغداد وتجولها في العاصمة العراقية.

وظهرت شمي الكويتية وهي تهتف للعراق على المسرح بعدما قدمت فرقتها الموسيقية وقالت فرقتي اليوم مكونة من شيعي وسني وكردي وعربي. وأضاف العراق موحد لا توجد به طائفية لا تخليهم يضحكوا عليكم. لتهتف بعدها مع الجمهور بالروح بالدم نفديك يا عراق.. وقالت صفقوا لأنفسكم.

شاهد شمس الكويتية تهتف بالروح بالدم نفديك يا عراق

حبيت روح #شمس الكويتية الوطنية بمسح القليل من الالم من على ثغر #العراق الباسم بحزن نورتي #العراق 🇮🇶 بيتك الثاني شموسة pic.twitter.com/bHbtm1TqX7 — عراقيٰة الہٰعقيٰدة🇮🇶 (@ReemALIRAQ21) October 28, 2021

وفي مقطع آخر لها ظهرت في مطعم عراقي وهي تسأل عن الخروف العراقي ولماذا هو مختلف، وقالت ليش خروفكم أمير، وسألت عن طبيعة خلطة الكباب العراقي ولماذا هو مميز عن أي كباب في الدول العربية.

ونشر المقطع ناشطة وعلقت عليه بقولها ما نصه كما لسع الدبور: “شمس الكويتية في بغداد وتسأل..؟؟ ليش اللحم العراقي يختلف شنو خروفكم أمير.. حبيبتي شموسه العراقيين كلهم أُمراء.. هم وخرفانهم”

شمس الكويتية في بغداد

وتسأل..؟؟

ليش اللحم العراقي يختلف شنو خروفكم أمير.. 😂

حبيبتي شموسه العراقيين كلهم أُمراء.. هم وخرفانهم

😂😂😘😘😘 pic.twitter.com/AOYU2PhP1F — سُكينه..2 ♥️ 🇮🇶 (@xyt80) October 27, 2021

ونشر أيضا مقطع فيديو لها وهي في الشارع تطلب من الشرطة والحراسة الإبتعاد عنها للحظات لتثبت أن العراق أمان ولا قتل فيه ولا جرائم ولا تفجيرات. وقالت ابعدوا عني ها أنا في العراق وفي الشارع لا في حاج لدرع واقي ولا كلام فاضي.

شمس الكويتية تفتر بالاعظمية وأحنه ننزف دماء هو العراق صفا لل گ ح……… pic.twitter.com/jTH8gias0m — السيد سالم (@ufsRTKuB8oi) October 27, 2021

هذا المقطع أثار غضب البعض واعتبره كذب ولا يمت للحقيقة التي لم تشاهدا شمس الكويتية بصلة، وقال ناشط عراقي ما نصه كما لسع الدبور: “كمية الأكاذيب التي تروجها الفنانة الكويتية شمس عن أن الأمن مستتب بالعراق بالوقت الذي تنتشر فيه الطائفية العنصرية بتغاضي من الكاظمي يكشفه الفديو الذي روجتهً والتي أدعت فيه انها لا تحتاج لواقي رصاص بينما هي تحتمي ب ٤رتب عسكرية أقلها ملازم ثاني وأكبرها عميد جيش مع الأسف هذا الكذب

وأثناء إحياء حفلة لها في ​العراق​ ضمن فعاليات ​مهرجان بابل الدولي​، توجهت شمس للفرقة الموسيقية بأن يعزفوا لها، قائلة: “معزوفة”، لترقص شمس على أنغامها وهي على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو وأثار إعجابهم، كما تداولوا مقاطع فيديو أخرى من الحفلة تظهر فيها مناشدة رئيس الوزراء بمعالجة شخص مصاب في مرض السرطان يدعى أحمد، وعلق متابع عليه: “شكرا جزيلا لمشاعركِ ولوقفتك وهذا الأمر ليس بجديد عليكِ”.

شمس الكويتية تناشد رئيس الوزراء@MAKadhimi بمعالجة احمد

المصاب في مرض السرطان

شكرا جزيلا لمشاعركِ ولوقفتك وهذا الامر ليس بجديد عليكِ@shamsofficial #رغد_الحيالي #العراق #مهرجان_بابل_الدولي pic.twitter.com/YesDilpcmv — Raghad Al-Hayali رغد الحيالي (@Raghadalhayali) October 29, 2021

ويذكر أن شمس حصدت مؤخرا جوائز عالمية عن أغنيتها الجديدة “سكيزوفرينيا”، حيث تمكنت من الاستحواذ على اهتمام عالمي بالكليب في سابقة من نوعها في العالم العربي، عبر ترشيح الأغنية رسميا لـ8 جوائز موسيقية، في أمريكا وأوروبا وآسيا.