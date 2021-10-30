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شمس الكويتية: بالروح بالدم نفديك يا عراق مع رقصة عراقية في الشارع (فيديوهات)

فيديوفيديولسعات
بواسطة وطن الدبور
شمس الكويتية
شمس الكويتية

الدبور – شمس الكويتية أثارت الكثير من الجدل كعادتها في كل ظهور لها سواء على المسرح أو في مقابلاتها أو حتى في تغريداتها. واصبحت شمس الكويتية الأعلى في التدوال خلال الأيام الماضية بعد إقامة حفل لها في بغداد وتجولها في العاصمة العراقية.

وظهرت شمي الكويتية وهي تهتف للعراق على المسرح بعدما قدمت فرقتها الموسيقية وقالت فرقتي اليوم مكونة من شيعي وسني وكردي وعربي. وأضاف العراق موحد لا توجد به طائفية لا تخليهم يضحكوا عليكم. لتهتف بعدها مع الجمهور بالروح بالدم نفديك يا عراق.. وقالت صفقوا لأنفسكم.

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شاهد شمس الكويتية تهتف بالروح بالدم نفديك يا عراق

وفي مقطع آخر لها ظهرت في مطعم عراقي وهي تسأل عن الخروف العراقي ولماذا هو مختلف، وقالت ليش خروفكم أمير، وسألت عن طبيعة خلطة الكباب العراقي ولماذا هو مميز عن أي كباب في الدول العربية.

ونشر المقطع ناشطة وعلقت عليه بقولها ما نصه كما لسع الدبور: “شمس الكويتية في بغداد وتسأل..؟؟ ليش اللحم العراقي يختلف شنو خروفكم أمير..  حبيبتي شموسه العراقيين كلهم أُمراء.. هم وخرفانهم”

ونشر أيضا مقطع فيديو لها وهي في الشارع تطلب من الشرطة والحراسة الإبتعاد عنها للحظات لتثبت أن العراق أمان ولا قتل فيه ولا جرائم ولا تفجيرات. وقالت ابعدوا عني ها أنا في العراق وفي الشارع لا في حاج لدرع واقي ولا كلام فاضي.

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هذا المقطع أثار غضب البعض واعتبره كذب ولا يمت للحقيقة التي لم تشاهدا شمس الكويتية بصلة، وقال ناشط عراقي ما نصه كما لسع الدبور: “كمية الأكاذيب التي تروجها الفنانة الكويتية شمس عن أن الأمن مستتب بالعراق بالوقت الذي تنتشر فيه الطائفية العنصرية بتغاضي من الكاظمي يكشفه الفديو الذي روجتهً والتي أدعت فيه انها لا تحتاج لواقي رصاص بينما هي تحتمي ب ٤رتب عسكرية أقلها ملازم ثاني وأكبرها عميد جيش مع الأسف هذا الكذب

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وأثناء إحياء حفلة لها في ​العراق​ ضمن فعاليات ​مهرجان بابل الدولي​، توجهت شمس للفرقة الموسيقية بأن يعزفوا لها، قائلة: “معزوفة”، لترقص شمس على أنغامها وهي على المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو وأثار إعجابهم، كما تداولوا مقاطع فيديو أخرى من الحفلة تظهر فيها مناشدة رئيس الوزراء بمعالجة شخص مصاب في مرض السرطان يدعى أحمد، وعلق متابع عليه: “شكرا جزيلا لمشاعركِ ولوقفتك وهذا الأمر ليس بجديد عليكِ”.

ويذكر أن شمس حصدت مؤخرا جوائز عالمية عن أغنيتها الجديدة “سكيزوفرينيا”، حيث تمكنت من الاستحواذ على اهتمام عالمي بالكليب في سابقة من نوعها في العالم العربي، عبر ترشيح الأغنية رسميا لـ8 جوائز موسيقية، في أمريكا وأوروبا وآسيا.

 

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