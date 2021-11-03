وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب: السعودية سوق كبير للمخدرات ومش عارف من وين ابوسها (فيديو)

الدبور – قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في تسجيل صوتي له مسرب في جلسة غير رسمية وعبر خلالها إنها ليست للنشر، إنه يريد أن يبوس السعودية بس مش عارف من وين. وتحدث وزير الخارجية الليناني عن الأزمات التي مر بها لبنان مع السعودية خلال الفترة الأخيرة، وكيف كل ما قدمنا اي شيئ لهم طلبوا المزيد.

وتطرق وزير الخارجية اللبناني بوحبيب لموضوع الأزمة الأخيرة المفتعلة من قبل السعودية، وقال في التسجيل المنشور: “خلينا نحكي عن الوزير قرداحي، أنا ما بدافع عن الوزير قرداحي هو يدافع عن حاله، بجوز لما يدافع عن حاله يؤذي حاله أو يحمي حاله هو مسؤول عن حاله، أنا عم بحكي بيناتنا هاي مش للكتابة أنا ما عجبني أن يروح ويحكي على التلفزيون ومؤتمر صحفي ما إلها معنى”.

وتابع وزير الخارجية اللبناني في التسجيل الصوتي: “طلبت منه (قرداحي) لأنني أنا كنت عم بقود العملية (الأزمة) عم تيجي على الخارجية، سفرائنا عم يستدعوا وعم يخبروا الخارجية أنا عم بخبر الرئيس ميقاتي والرئيس عون، بالأخير طلبت منه اعمل بيان أنك أنت اليوم تتقيد بقرارات مجلس الوزراء وبسياسة مجلس الوزراء قال لي ايه انا هيك وعملها ونحن وزعناها بس هو كتبها..”

وأضاف: “صارت مشكلة شربل وهبة وطلع، لازم السعودية يقدروها لنا وما قدروها، صارت قضية الكبتاغون (المخدرات) إذا ما في سوق عندك (السعودية) أنا ما برسل لك، هي الأمريكان والمكسيكان كلاهما بزبطها مش واحد بزبطها، دغري بنهدد وبنعمل ما بدها هالقد لبنان ما بدو هالقد، هلا تلفون من الرئيس ميقاتي بعملك الي بدك إياه لأن نحن هيك”.

وقال في إحدى المرات طلبت الإدارة الأمريكية منا التخلص من حزب الله، قلت لهم ارسلوا ١٠٠ ألف مارينز وتخلصوا منهم والإحتفال علينا.. وختم أنا بدي أخلصكم من حزب الله.