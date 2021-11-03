إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب: السعودية سوق كبير للمخدرات ومش عارف من وين ابوسها (فيديو)

فيديولسعات
بواسطة وطن الدبور
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني

الدبور – قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في تسجيل صوتي له مسرب في جلسة غير رسمية وعبر خلالها إنها ليست للنشر، إنه يريد أن يبوس السعودية بس مش عارف من وين. وتحدث وزير الخارجية الليناني عن الأزمات التي مر بها لبنان مع السعودية خلال الفترة الأخيرة، وكيف كل ما قدمنا اي شيئ لهم طلبوا المزيد.

وتطرق وزير الخارجية اللبناني بوحبيب لموضوع الأزمة الأخيرة المفتعلة من قبل السعودية، وقال في التسجيل المنشور: “خلينا نحكي عن الوزير قرداحي، أنا ما بدافع عن الوزير قرداحي هو يدافع عن حاله، بجوز لما يدافع عن حاله يؤذي حاله أو يحمي حاله هو مسؤول عن حاله، أنا عم بحكي بيناتنا هاي مش للكتابة أنا ما عجبني أن يروح ويحكي على التلفزيون ومؤتمر صحفي ما إلها معنى”.

إقرأ أيضا:. سعد الجبري يكشف كيف كان بن سلمان سيستخدم منشاره المبارك ضد الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز (فيديو)

وتابع وزير الخارجية اللبناني في التسجيل الصوتي: “طلبت منه (قرداحي) لأنني أنا كنت عم بقود العملية (الأزمة) عم تيجي على الخارجية، سفرائنا عم يستدعوا وعم يخبروا الخارجية أنا عم بخبر الرئيس ميقاتي والرئيس عون، بالأخير طلبت منه اعمل بيان أنك أنت اليوم تتقيد بقرارات مجلس الوزراء وبسياسة مجلس الوزراء قال لي ايه انا هيك وعملها ونحن وزعناها بس هو كتبها..”

وأضاف: “صارت مشكلة شربل وهبة وطلع، لازم السعودية يقدروها لنا وما قدروها، صارت قضية الكبتاغون (المخدرات) إذا ما في سوق عندك (السعودية) أنا ما برسل لك، هي الأمريكان والمكسيكان كلاهما بزبطها مش واحد بزبطها، دغري بنهدد وبنعمل ما بدها هالقد لبنان ما بدو هالقد، هلا تلفون من الرئيس ميقاتي بعملك الي بدك إياه لأن نحن هيك”.

اقرأ أيضاً

سعد الجبري يكشف: منشار بن سلمان كان سيستخدم ضد الملك عبد الله “قاتل من يومه” (فيديو)

حاخام إسرائيلي في السعودية يتجول في بلاد الحرمين والمسلم ممنوع من الحج والعمرة (فيديو)

فلسطيني في السعودية يذهب وراء الشمس بتهمة المساس بمنشار سموه المبارك (فيديو)

وقال في إحدى المرات طلبت الإدارة الأمريكية منا التخلص من حزب الله، قلت لهم ارسلوا ١٠٠ ألف مارينز وتخلصوا منهم والإحتفال علينا.. وختم أنا بدي أخلصكم من حزب الله.

شاهد وزير الخارجية اللبناني يتحدث عن السعودية

Screen Shot 2021 11 03 at 11.48.31 PM

قد يعجبك ايضا
لسعات

سعد الجبري يكشف: منشار بن سلمان كان سيستخدم ضد الملك عبد الله “قاتل من يومه” (فيديو)

فيديو

حاخام إسرائيلي في السعودية يتجول في بلاد الحرمين والمسلم ممنوع من الحج والعمرة (فيديو)

فيديو

فلسطيني في السعودية يذهب وراء الشمس بتهمة المساس بمنشار سموه المبارك (فيديو)

عش الدبابير

شاهد خطف عامل هندي في السعودية من محطة وقود (فيديو)

عش الدبابير

شاهد أفعى كوبرا تقضي على مدربها في السعودية خلال بث مباشر (صور)

عش الدبابير

السعودية هند القحطاني بعد رحيل الأضواء عنها تظهر شبه عارية و تصدم متابعيها (صورة)

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد