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اختيار مجندة قاتلة أطفال إسرائيلية بطلة في ديزني يثير ضجة واسعة (فيديو)

لسعات
بواسطة وطن الدبور
قاتلة أطفال إسرائيلية

الدبور – أثار اختيار مجندة قاتلة أطفال إسرائيلية لتمثل في فيلم تنتجه شركة ديزني ضجة واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي في الدول العربية، حيث دعت منصة (مقاطعة) التي تغطي وتدعم مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وترصد التطبيع معه، إلى مقاطعة فيلم ديزني المقبل بعد اختيار الشركة العالمية للممثلة الإسرائيلية غال غادوت للمشاركة فيه.

وقالت المنصة إن الممثلة “مجندة في صفوف الجيش الذي قتل 643 طفلًا فلسطينيًا خلال عدواني 2014-2021 على غزة، لم تنقطع عن التأييد الأعمى لهذه المجازر والدعم المطلق لمرتكبيها”.

وزادت “كل ما سبق، لم يمنع شركة (ديزني) من التعاقد معها لتأدية دور البطولة في فيلم للأطفال”.

وجاء في تغريدة صفحة مقاطعة كما لسع الدبور ما نصه: “مجندة في صفوف الجيش الذي قتل 643 طفلاً فلسطينياً خلال عدواني 2014-2021 على غزة، لم تنقطع عن التأييد الأعمى لهذه المجازر والدعم المطلق لمرتكبيها. كل ما سبق، لم يمنع شركة “ديزني” من التعاقد معها لتأدية دور البطولة في فيلم للأطفال!!”

قاتلة أطفال إسرائيلية في دور الملكة الشريرة

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وجرى اختيار الممثلة التي أثارت غضب الناشطين في مايو/أيار الماضي، لأداء دور (الملكة الشريرة) في الفيلم الجديد (بياض الثلج).

وشن ناشطون عرب وأجانب حملة على الممثلة بسبب دعمها للعدوان الذي ارتكبته قوات الاحتلال في حق المدنيين والأطفال الفلسطينيين.

ونشر المخرج والناقد خليل حنون “ديزني اختارت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتؤدي دور الملكة الشريرة في فيلم (سنو وايت) الجديد، هذه الملكة الشريرة تطرد الأميرة سنو وايت من قصرها وأرضها وتسعى لقتلها.. يا ريت ديزني تكمل معروفها وتختار ممثلة فلسطينية لدور سنو وايت”.

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وغردت الناشطة الفلسطينية هديل بوقريص عن قاتلة أطفال إسرائيلية شاركت في الفيلم: “مقاطعة أداة الصهيونية الإعلامية الموجهة للأطفال أصبحت حتمية، ومقاطعة ديزني احترامًا لأرواح الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي هذه الوحوش التي تدعي الوداعة أمام الشاشة”.

واعتبر حساب مقدسي أن اختيار غادوت في فيلم ديزني للأطفال هو “إرهاب مسكوت عنه”.

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ووصلت الممثلة الإسرائيلية “قاتلة أطفال إسرائيلية” للمفاوضات النهائية على دور “الملكة الشريرة” في فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي لشركة ديزني المذاع منذ عام 1938.

ومن المقرر أن يُخرج الفيلم الأمريكي مارك ويب بينما تلعب راشيل زيغلر دور أميرة ديزني.

 

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