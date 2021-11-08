شاهد ماذا يحدث خلف الكواليس فضيحة موسم الرياض (فيديو)

الدبور – موسم الرياض وهو موسم الفضائح بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لا يخلوا من فضائح تنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي، فمنهم من ألقى عليه موسم التحرش الجنسي، ومنهم من قال أكبر موسم للتحرش والفضائح.

الدبور نشر في الأيام السايقة الكثير من الفيديوهات التي إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي من داخل الموسم. وما حمل من تحرش جنسي متواصل بالرغم من كل القوانين التي تكافح التحرش.

ولكن السعودية جديدة على مثل هذا التحرر الذي انتشر بشكل كبير ومرة واحدة، بحيث لم يتحمل الشباب السعودي هذا الإنقتاح دون المشاركة به بطريقته الخاصة بعد عقود من التعصب الديني والمحافظة بشكل كبير على العادات والدين. حتى وصل في بعض الأحيان إلى التطرف.

اليوم الدبور لسع مقطع فيديو مختلف لفضيحة مختلفة بعيدة عن التحرش، هي لمعركة حامية الوطيس بين الشباب، كان سببها أيضا التحرش والبنات.