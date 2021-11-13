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أمام سفارة الإمارات في لندن: يا بن زايد الزم حدك (فيديو)

فيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
أمام سفارة الإمارات في لندن: يا بن زايد إلزم حدك
أمام سفارة الإمارات في لندن: يا بن زايد إلزم حدك

الدبور – من أمام سفارة الإمارات في لندن: يا بن زايد الزم حدك! هكذا هتف تجمع كبير من نشطاء السودان والعرب أمام سفارة بن زايد في لندن، ففي فيديو لسعه الدبور هتف التجمع يا بن زايد الزم حدك.

في رسالة لتدخلات ولي عهد أبوظبي المستمرة في جميع الدول العربية والإسلامية، ونشر الفوضى والدمار في كل بلد يتحل بها بأمواله التي نهبها من شعبه.

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التجمع كان للنشطاء من دولة السودان بعد الفضائح التي خرجت مؤخرا لتدخلات ولي عهد أبوظبي المعروف عربيا بلقب شيطان العرب، في الإنقلاب الذي حصل في السودان وما سبقها من تدخلات مستمرة بدأت منذ بداية الثورة في السودان كعادته في اي بلد تندلع بع ثورة شعبية ضد الظلم.

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ولأن بن زايد يشعر أن أي ثورة عربية يكتب لها النجاح، واي تغيير في اي دولة عربية أو إسلامية سيصل الى عرش امبراطوريته التي بناها على سيقان الدجاجة، لذلك يسرع لضخ الأموال واستخدام النفوذ لإنهاء اي تحرك شعبي أو تغيير في اي بلدي.

أمام سفارة الإمارات في لندن فيديو لسعه الدبور

 

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