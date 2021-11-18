شاهد عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق بحلة جديدة في موسم الرياض (فيديو)

الدبور – لا عجب أن تشاهد عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق في الترويج لحفلات موسم الرياض بعد التغيير الذي شهدته السعودية على يد ولي العهد بن سلمان الذي وصل لسدة الحكم عن طريق إنقلاب أبيض على عائلته وحتى على والده الذي يحاصره برجاله المخلصين.

والترويج لحفلات من قبل عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق لا يختلف عن وظيفته السابقة والمرحلة السابقة عندما كان يروج للدين والجهاد في أفغانستان حسب متطلبات السيد الأمريكي، وكما قال ترامب يوما لولا أمريكا لما بقي آل سعود بالحكم أكثر من ١٤ يوما.

وصدم إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني متابعيه، ولكنه لم يصدم الدبابير، عندما ظهر بشكل غير متوقع في إعلان ترفيهي صاخب لفعالية تشهدها مدينة الرياض ضمن موسم ترفيهي سنوي يستقطب ملايين الزوار. ويروج الإعلان لمنطقة ”كومبات فيلد“، وهي إحدى مناطق الفعاليات الرئيسية لموسم الرياض الترفيهي المقام حاليا في العاصمة السعودية، ويتاح لزوارها محاكاة تفاصيل لعبة الفيديو الافتراضية الشهيرة ”فيلد كامبات“، من الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الطائرات المسيرة“.

ويشارك في الإعلان عدد كبير من الأشخاص، يؤدون مشاهد قتالية ضمن اللعبة اليابانية، وبينهم الفنان خالد عبدالرحمن، والحارس السعودي الشهير محمد الدعيع، واللاعب السابق سعيد العويران، قبل أن يظهر الشيخ الكلباني بصفته قائدا في تلك المعركة بينما يقف خلفه جنود.

وقد يخرج الذباب ليدافع ويهاجم الدبابير، أن الشيخ لم يروج للحفلات والرقص والتحرش المتواجد بشكل كبير في موسم الرياض ولكن لفعالية من ضمن المهرجان فقط. وكأن الحفلات والتحرش والرقص ليست جزء من موسم الرياض للتحرش وإشغال الشباب.

والمصيبة أن مقطع الفيديو الترويجي، حقق أكثر من 1.6 مليون مشاهدة في غضون أربع ساعات فقط من نشره عبر حساب رئيس هيئة الترفيه المشرفة على موسم الرياض، تركي آل الشيخ، عبر تويتر.

وبينما أبدى كثيرون من الذباب ومحبي السعودية الجديدة إعجابهم بالإعلان، أثارت مشاركة الشيخ عادل الكلباني تباينا في الآراء، مع وجود فريق لا يتقبل ظهور رجال الدين بعيدا عن لقاءاتهم وبرامجهم الدينية وتدويناتهم الجدية في الوعظ والنصح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الشيخ عادل الكلباني بدا سعيدا بتلك التجربة، وبل فقد أشار بشكل ساخر لكونه سيذهب للتمثيل في هوليود، أشهر مراكز الأفلام السينمائية في العالم، قبل أن يرد عليه آل الشيخ مرحباً بظهوره في الإعلان، وقال ”صراحه لأنا عن نفسي بحسب حسابك يا غالي في أي شي قدام“.

ويشارك في الإعلان الترويجي أيضا، الخبير الفلكي خالد الزعاق، والإعلامي، إبراهيم الفريان، والصحفي عدنان جستنية، والفنان عايض يوسف، ومشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم ”أبو جركل“، وهو أحد مشاهير تطبيق ”سناب شات“.

ظنك يمدي اروح لهوليود؟😂 https://t.co/bfK9SD8li4 — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) November 18, 2021

وأثار مقطع الفيديو الكثير من الردود الغاضبة وحالة من الجدل بين نشطاء وسائل التواصل الإجتماعي، وعلق أحدهم بقوله كما لسع الدبور ما نصه: “خاف ربك أكثر من ٦مليون متابع لم يتابعك من أجل جمالك أو أفعالك حاليا بل تابعك لانه عرف ان الله تفضل عليك بالعلم أكثر من غيرك ولكن جالس تقول لنا أن الإسلام يدعو إلى هذة الأمور وان الوسطية الحقيقة ان أسمع بالغناء واسوي إعلان فيه غناء وموسيقى واللعب بلوث وأشياء أخرى مايصير راجع نفسك”

وساند عادل الكلباني منذ البداية، خطط السعودية في السنوات القليلة الماضية بالانفتاح على الثقافة والفنون العالمية، وشارك عام 2018 في بطولة للعبة ”البلوت“. وبذلك حافظ على نفسه من منشار سموه ومعتقلات سموه المكتظة بالشيوخ والدعاة الذين رفضوا خلع عباءة الدين من أجل الترفيه والتحرش.