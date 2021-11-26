إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

إلهان عمر توجه صفعة قوية لعضو في الكونجرس ردا على إساءة عنصرية بحق المسلمين (فيديو)

لسعات
بواسطة وطن الدبور
إلهان عمر
إلهان عمر

الدبور – وجهت إلهان عمر صفعة قوية في ردها على إساءة عنصرية بحق المسلمين وجهتها عضو في الكونجرس معروفة بعنصريتها ومن مناصري الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

ردّت البرلمانية المسلمة في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، على “الإساءة العنصرية” التي وجهتها لها زميلتها في الكونغرس عن الحزب الجمهوري وإحدى مناصرات الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تمر الإساءة للمسلمين بدون إدانة.

وأعادت عمر نشر خبر يقول إن عضو الكونغرس، لورين بويبرت قالت إنها كانت في المصعد مع إلهان عمر في مبنى الكابيتول (الكونغرس) وقد شرع أحد عناصر الشرطة في الكونغرس إلى الجري وأضافت: “حسنا هي لا تحمل حقيبة… لذلك نحن بخير”، حسب قولها عن عمر.

إقرأ أيضا: حقيقة الأمن والأمان في السعودية الذي يتغنى به الذباب! (فيديو)

اقرأ أيضاً

مكالمة واحدة فقط من هذا الشخص تستطيع منع ترامب من الترشح لانتخابات 2024..

مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب يدعو لانقلاب عسكري في أمريكا

إلهان عمر توجه ضربة قوية على رأس ولي عهد السعودية والذباب يستنفر بهاشتاق جديد

وردّت إلهان على هذا الخبر بالقول: “الحقيقة أن هذه المهرجة تنظر للأرض عندما تراني في مبنى الكابيتول، هذه القصة مختلقة بالكامل، من المؤسف أنها تظن أن العنصرية تجلب لها النفوذ”.

وتابعت: “التعصب ضد المسلمين لا يجب أن يكون مضحكا ولا يجب أن يكون طبيعيا، لا يمكن أن يكون الكونغرس مكانا حيث عبارات الكراهية الخطيرة ضد المسلمين لا تقابل بإدانة”.

إلهان عمر ترد بقوة على إساءة عضو الكونجرس العنصرية

 

قد يعجبك ايضا
لسعات

مكالمة واحدة فقط من هذا الشخص تستطيع منع ترامب من الترشح لانتخابات 2024..

لسعات

مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب يدعو لانقلاب عسكري في أمريكا

عش الدبابير

إلهان عمر توجه ضربة قوية على رأس ولي عهد السعودية والذباب يستنفر بهاشتاق جديد

فيديو

المستشارة السابقة لترامب تنشر صور عارية لابنتها المراهقة وتفضحها على تويتر(فيديو)

عش الدبابير

ترامب: أمريكا رفضته وتحاكمه وملك المغرب يمنحه أرفع وسام لهذا السبب!

فيديو

بالفيديو: طيار أمريكي يهدد برمي أتباع ترامب في وسط ولاية كانساس

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد