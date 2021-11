إلهان عمر توجه صفعة قوية لعضو في الكونجرس ردا على إساءة عنصرية بحق المسلمين (فيديو)

الدبور – وجهت إلهان عمر صفعة قوية في ردها على إساءة عنصرية بحق المسلمين وجهتها عضو في الكونجرس معروفة بعنصريتها ومن مناصري الرئيس الأمريكي السابق ترامب.

ردّت البرلمانية المسلمة في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، على “الإساءة العنصرية” التي وجهتها لها زميلتها في الكونغرس عن الحزب الجمهوري وإحدى مناصرات الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن تمر الإساءة للمسلمين بدون إدانة.

وأعادت عمر نشر خبر يقول إن عضو الكونغرس، لورين بويبرت قالت إنها كانت في المصعد مع إلهان عمر في مبنى الكابيتول (الكونغرس) وقد شرع أحد عناصر الشرطة في الكونغرس إلى الجري وأضافت: “حسنا هي لا تحمل حقيبة… لذلك نحن بخير”، حسب قولها عن عمر.

وردّت إلهان على هذا الخبر بالقول: “الحقيقة أن هذه المهرجة تنظر للأرض عندما تراني في مبنى الكابيتول، هذه القصة مختلقة بالكامل، من المؤسف أنها تظن أن العنصرية تجلب لها النفوذ”.

وتابعت: “التعصب ضد المسلمين لا يجب أن يكون مضحكا ولا يجب أن يكون طبيعيا، لا يمكن أن يكون الكونغرس مكانا حيث عبارات الكراهية الخطيرة ضد المسلمين لا تقابل بإدانة”.

Fact, this buffoon looks down when she sees me at the Capitol, this whole story is made up. Sad she thinks bigotry gets her clout.

Anti-Muslim bigotry isn’t funny & shouldn’t be normalized. Congress can’t be a place where hateful and dangerous Muslims tropes get no condemnation. https://t.co/S1APT7RbqW

— Ilhan Omar (@IlhanMN) November 26, 2021