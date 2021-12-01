عمر كمال في مصر خمور وحشيش وفي السعودية تمور وحليب لأنها أرض طاهرة (فيديو)

الدبور – عمر كمال صاحب أغنية بنت الجيران والذي يشرب الخمور ويتعاطى الحشيش في مصر حسب كلمات أغنيته التي أثارت الجدل منذ ظهورها عام 2019 حتى اليوم، غير عادته في شرب الخمور والحشيش عندما ذهب إلى السعودية للترفيه عن الشعب السعودي قليلا بأموره وحشيشه وكلمات أغانيه المبتذلة. ولكن لا بأس لأن السعودية حديثة عهد على الضياع.

عمر كمال غير كلمات أغنيته المثيرة للجدل وأبدل شرب الخمور والحشيشي إلى تمور وحليب، وبرر ذلك لأنه في أرض طاهرة وليس في مصر بلده التي وصفها بأنها أرض عهر ودعارة يفعل بها ما يشاء.

وقد قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر الأربعاء، إحالة عمر كمال مطرب أغنية “بنت الجيران” الشهيرة، إلى التحقيق بشأن حديث له مبررا تغيير الكلمات اعتُبر “مسيئاً لمصر”.

وأغنية “بنت الجيران” يؤديها حسن شاكوش وعمر كمال منذ أواخر 2019، ونالت انتشاراً واسعاً في مصر ودول أخرى عدة.

واعترض رئيس النقابة المطرب هاني شاكر على تضمن الأغنية كلمتَي “خمور وحشيش”، قبل أن يظهر كمال مؤخراً في مهرجان بالسعودية ويستخدم بدلاً منهما “تمور وحليب”.

وسُئل كمال عن سبب الاستعانة بكلمتَي “تمور وحليب” بدلاً من “خمور وحشيش” خلال أدائه الأغنية في السعودية، فأجاب: “أنا واقف على أرض طاهرة”، وفق بيان للنقابة.

وقالت النقابة إن “الفنان هاني شاكر طلب من كمال تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق”. وتابعت: “وعليه أُحيلَ عمر كمال إلى التحقيق بنقابة المهن الموسيقية للتحقيق في ما صرح به من كلمات تسيء إلى مصر”. وشدّدَت النقابة على أن “مصر وطن مُقدس ومَصون، ولن تُهان”.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرر شاكر منع 19 “مؤدِّياً” لما يُعرَف في مصر بـ”أغاني المهرجانات” من الغناء، مما أثار جدلاً وسجالاً مع مواطنه الرافض لقراره الملياردير نجيب ساويرس.

كما تقدم المحامي المصري سمير صبري الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد عمر كمال بتهمة “إساءته للأرض المصرية في أثناء إحياء حفلة بمدينة الرياض السعودية”، وفق بيان.

وقال صبري إن “عمر كمال قال نصاً: خليتها تمور وحليب بدل من خمور وحشيش عشان أنا واقف على أرض البلد الطاهرة”.

وتابع صبري بأن حديث كمال عن سبب تغييره في كلمات الأغنية جاء “بعدما سبق أن غنى تلك الأغنية بكلماتها الأصلية في أرض مصر، وهو ما يسيء إلى بلادنا، كأنها هي أرض الخمور والحشيش”.

ودعا المحامي إلى إصدار أمر بالتحقيق مع كمال، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

ولأن السعودية جديدة على الترفيه المرفوض في مصر أصلا، أهدى المواطن السعودي مشعل الشاطري شارب الخمر عمر كمال سيارة اثناء زيارة الأخيرة لمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

تكريم صاحب الخمور والحشيش عمر كمال في السعودية

السعودي مشعل الشاطري أهدى عمر كمال سيارة من طراز “بنتلي” ودرع تكريم له على نشر الفن الراقي الداعي لشرب الخمور وتعاطي الحشيش في مصر والتمور والحليب في السعودية الطاهرة.