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الفنانة السورية أصالة نصري بعد نشر صور خاصة لها: “كبرت وانهبلت” (صور)

صورةالصورة أحلى
بواسطة وطن الدبور
السورية أصالة نصري
السورية أصالة نصري

الدبور – الفنانة السورية أثالة نصري كبرت وانهبلت، هكذا علق أحد متابعينها على صورها التي نشرتها مؤخرا على حسابها، واعتبرها صور لا يجب أن تنشر للعامة على وسائل التواصل الإجتماعي، خصوصا في سنها الكبير وإنها ليست مراهقة.

حيث أثارت الفنانة السورية أصالة نصري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأحدث صورة تجمعها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن. ونشرت أصالة نصري الصورة عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، وظهر فيها زوجها فائق حسن نائماً ويتكئ على رأسها. وعقبت: “الله يحفظ الشهم، نوم الهنا يا قطعة من روحي”.

أصالة وفائق حسن 1

كما نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة أخرى لفائق على البحر، وتغزلت به قائلة بمقطع من أغنيتها: “حنين وحليوة، حنين وشهم، حنين وممتع. هذا الرائع جوزي”.

الفنانة السورية أصالة نصري كبرت وانهبلت

وتعرضت نصري لانتقادات من قبل الناشطين الذين رأوا أن الصورة الأولى جريئة وخاصة لا ينبغي أن تنشرها أمام الجميع. وجاء في التعليقات: “كبرت وانهبلت”.

بينما كتب آخر: “مريضه نفسيا هي وشيرين والسبب تركهن كل واحده فيهن عدد من الرجال واضح انها هي والقرعة مرضي نفسيين”.

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ونصحتها أخرى بإبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأعين، وعقبت: “حياتك الخاصة لك وبكرة لو تطلقتي ما تلومي إلا نفسك، العين حق”.

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وسبق أن أشعلت رومانسية فائق حسن مع أصالة مواقع التواصل. وفي فيديو متداول قبل أسابيع كانت أصالة تقف على المسرح خلال حفلها في موسم الرياض.

ويبدو أن الفنانة السورية شعرت بالبرد، فقام زوجها فائق حسن بإعطاءها “البشت” الثقيل الذي كان يرتديه. وصعد الشاعر العراقي إلى المسرح، وقام بوضع “البشت” على جسد أصالة. وأشاد المتابعون بتصرف زوج أصالة، ووصفوه بالحنون.

كما نشر الشاعر العراقي، رسالة عبر تطبيق “واتساب” من زوجته عبر “انستجرام”، كشفت أنه يسميها على هاتفه المحمول “أصالتي الحب الأبدي”.

وكشفت الرسالة أن الفنانة السورية قامت بإهداء أغنيتها “حنين” والتي هي من كلماته معربة عن مدى حبها له.

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