دفعات جديدة: أمريكا تقدم 5 آلاف دولار إضافية لكل مولود جديد

الدبور – ستقدم أمريكا هذا العام دفعات جديدة وهي مبلغ 5 آلاف دولار إضافية لكل طفل ولد جاك 2021 في الوقت الذي كانت الولايات المتحدة ومازالت تحارب فيروس كورونا بكل قوة من عدة نواحي، ومنها المساعدات التي قدمتها خلال الفترة الماضية للكثير من الأفراد والشركات الأمريكية.

وكانت أمريكا قد قدمت عدة شيكات تحفيزية لفئة معينة ممن دخلهم يقل عن 75 ألف دولار للأفراد، وكان أول شيك تحفيزي وصل لملايين الأمريكان في بداية الجائحة وكان قيمته 1200 دولار للفرد الواحد بالإضافة إلى مبلغ 600 لكل طفل أقل من 17 عاما.

وأيضا تم تقديم الشيك التحفيزي الثاني في عهد الرئيس السايق ترامب وكان بقيمة 600 لكل فرد وطفل في العائلة أقل من 17 عاما مع نهاية عام 2020.

أمريكا تقدم دفعات جديدة إضافية لكل مولود جديد

وجاء الشيك الثالث في عهد الرئيس الحالي جو بايدن وكان بقيمة ١٤٠٠ دولار لكل فرد في العائلة، وكان الشيك التحفيزي الأكبر منذ بداية الأزمة. وتم توزيعه في الشهور الأولى لبداية حكم بايدن حيث كان قد وعد بصرفه في أول يوم من إستلامه الحكم بعد موافقة الكونجرس ومجلس النواب عليه. وهو ما حصل.

ومن ضمن قانون الشيكات التحفيزية تم إضافة بند صرف دفعات جديدة، وهي نفس المبلغ التحفيزي الذي تم صرفه العام الماضي لكل فرد، وهو بقيمة ١٤٠٠ دولار لكل مولود جديد ولد عام ٢٠٢١، حيث جميع مواليد هذا العام لم تكن معلوماتهم في ملف الضرائب لعام ٢٠٢٠ بالتالي جاء هذا البند حتى لا يحرمهم من هذا الشيك التحفيزي.

وايضا تم صرف مبلغ ٣٦٠٠ للأطفال ما دولن ٦ أعوام ومبلغ ٣٠٠٠ لمن هم فوق ٦ أعوام وتحت ١٧ عاما. حيث تم صرف نصف المبلغ على دفعات شهرية والنصف الثاني مع ضرائب عام ٢٠٢١.

بالتالي مواليد عام ٢٠٢١ وعندما يقدم الأب والأم ضرائب هذه السنة سيتم إرسال دفعات جديدة بشكل كامل بالإضافة لمبلغ ٣٦٠٠، ليضبح ما سيحصل عليه الطفل ٥ آلاف دولار يتم تحصيلهم عند تعبئة الضرائب هذا العام، وهم بالإضافة لأي مبالغ قد تعود حسب الدخل السنوي.