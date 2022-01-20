أول مسلمة مرشحة للقضاء الفيدرالي الأميركي.. تعرف على نصرت تشودري؟

الدبور – من هي أول مسلمة مرشحة للقضاء الفيدرالي الأمريكي نصرت تشودري؟ وكيف وصلت لهذا الترشح؟ فبعد أن رشحها الرئيس الأميركي، جو بايدن، لمنصب قاض في المحكمة الجنائية للمنطقة الشرقية في ولاية نيويورك، أصبحت السيدة نصرت جاهان تشودري أول امرأة مسلمة ترشح لمنصب قاض فيدرالي، في تاريخ الولايات المتحدة.

تشودري من أصل بنغلاديشي، وهي المديرة القانونية لاتحاد الحريات المدنية الأميركية في ولاية إلينوي.

وإذا وافق مجلس الشيوخ على تنصيبها، ستصبح تشودري أول امرأة مسلمة تعمل قاضية فيدرالية في أميركا.

وتواصل إدارة الرئيس بايدن جهودها لوضع مزيد من النساء والقضاة من مختلف الأقليات، وفق صحيفة “يو أس آي توداي“.

أول مسلمة في هذا المجال

تشودري، عملت سابقا في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في نيويورك، وستكون ثاني قاض فيدرالي مسلم بعد أن أكد مجلس الشيوخ تنصيب مرشح بايدن، زاهد قريشي في المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة نيوجيرسي في يونيو الماضي.

إقرأ أيضا:دفعات جديدة: أمريكا تقدم 5 آلاف دولار إضافية لكل مولود جديد

وبرز اسم تشودري الصيف الماضي باعتبارها الاختيار الأول بين القضاة المسلمين الأميركيين المؤهلين للترشيح لأحد المناصب الشاغرة في المحاكم الفيدرالية في نيويورك.

وحظيت تشودري بدعم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وكتبت منظمة “مسلم أدفوكاتس”، وهي منظمة وطنية للحقوق المدنية، في رسالة في يوليو، إلى شومر والسناتورة عن ولاية نيويورك كيرستن غيليبراند، أن تشودري تتمتع “بسمعة ممتازة” في تعزيز حقوق الأقليات وأن ترشيحها سيصنع التاريخ.

وجاء ترشيح تشودري (62 عاما) ضمن مجموعة تضم امرأتين من أصول أفريقية، وأخرى من أصول تايوانية، وأخرى من أصول آسيوية، وأخرى لاتينية، ومرشحا واحدا وصفته الصحيفة بأنه أميركي آسيوي ولاتيني وآخر أبيض.

وفي عامه الأول في منصبه رئيسا للولايات المتحدة، فاز بايدن بتأييد مجلس الشيوخ لـ 41 من المرشحين الفيدراليين، وهو أكبر عدد من الفائزين المرشحين من أي رئيس خلال أول 12 شهرا منذ جون كينيدي.

وكان 24 من المرشحين القضائيين لبايدن من السود (29٪) ، و 17 من أصل لاتيني (20٪) و 16 من الأميركيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ (19٪).