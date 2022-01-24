فيديو جريمة بيروت المروعة يثير موجة من الغضب في لبنان

الدبور – مقطع فيديو جريمة بيروت المروعة الذي انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي أثار موجدة من الغضب والجدل في لبنان وخارجها، لما وصل به الحال في لبنان في كل مجالات الحياة.

فقد وثق مقطع فيديو جريمة قتل حصلت أمام أحد الملاهي الليلية في بيروت، يوم الأحد الماضي، راح ضحيتها شخصان.

وأظهر الفيديو نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص انتهت بإطلاق نار أسفر عن سقوط قتيلين، وفقا لموقع “لبنان 24”.

ويبدو أن الأسباب الحقيقية للجريمة ما زالت قيد البحث والتحقيق من قبل السلطات الأمنية، فيما أشار شهود إلى أن سبب الحادث هو خلاف على قيمة إحدى الفواتير.

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فيديو جريمة بيروت المروعة