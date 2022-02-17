إعتقال الشيخ أبو اليسع الرواحي في سلطنة عمان بعد انتقاده العائلة الملكية (فيديو)

الدبور – الأمن في سلطنة عمان إعتقل الناشط المعروف باسم أبو اليسع الرواحي بسبب إنتقاده لوسائل الإعلام العمانية المهتمة فقط بنشر صور السلطان هيثم بن طارق وعائلته في كل مناسبة وكل مكان يذهبون إليه. حسب ما أفادت صفحة تعني بحقوق الإنسان في سلطنة عمان كما تعرف عن نفسها.

ونشر حساب المركز العماني لحقوق الإنسان وتعرف عن نفسها بأنها منظمة غير ربحية ولا تتبع اي جهة حكومية، نشر تغريدة جاء فيها أن الأمن في سلطنة عمان قام بإعتقال الناشط العماني الشيخ أبو اليسع الرواحي بعد تعليقه على تغريدة لصفحة إعلامية عمانية إنتقد فيها تجاهل المنصة لما يحتاجه الشعب.

وجاء بالتغريدة التي لسعها الدبور ما نصه: “يدين المركز اعتقال المواطن المعروف على منصة تويتر ب أبو اليسع، @abu_alyas3، إثر تعبيره عن استيائِه من تجاهل أفراد الأسرة الحاكمة مشاكل الشعب والمبالغة في نشر صورهم الشخصية.”

إقرأ أيضا: رئيس الإنتربول الإماراتي يواجه أول قضية بسبب تعذيبه بريطاني ارتدى قميص منتخب قطر

يدين المركز اعتقال المواطن المعروف على منصة تويتر ب أبو اليسع، @abu_alyas3، إثر تعبيره عن استيائِه من تجاهل أفراد الأسرة الحاكمة مشاكل الشعب والمبالغة في نشر صورهم الشخصية. pic.twitter.com/NRrLvoSGlQ — The Omani Centre for Human Rights (OCHR-Oman) (@ochromanorg) February 17, 2022

الأمن في سلطنة عمان و أبو اليسع الرواحي

وكان الناشط العماني الشيخ أبواليسع الرواحي قد علق على تغريدة على صفحة العائلة الملكية العمانية والمخصصة بالأساس بنشر أخبار العائلة الملكية وليست صفحة أخبار، كان قد علق وانتقد المبالغة بنشر صور العائلة، وانتقد تجاهل العائلة لمشاكل الشعب كما قال بتغريدته.

ويذكر ان الناشط العماني كثيرا ما ينتقد الحكومة العمانية بمختلف مستوياتها ويتحدث عن المشاكل اليومية التي يواجهها الشعب العماني. من رفع سعر الكهرباء إلى البطالة بين الشباب، المشكلة التي لم تحل بشكل كامل حتى اليوم.

وأثار خبر إعتقال الناشط العماني الكثير من التعليقات وحالة من الجدل والرفض من طريقة حل الأمور بهذه الطريقة مع إعتراضهم على تعليقات ابو اليسع. ونشر ناشط مقطع فيديو للشيخ ابواليسع الرواحي في إحدى دروسه.

تحديث: علم الدبور أن الأمن في سلطنة عمان قد أفرج عن الشيخ أبو اليسع الرواحي، وظهر الشيخ بمقطع فيديو جديد في منزله يتحدث عن خروجه من السجن ووصوله إلى منزله وبين أولاده. وشكر كل من وقف معه بأزمته.