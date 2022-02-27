مجزرة في قهوة لتدخين الشيشة في أمريكا.. قتلى وجرحى (فيديو)

الدبور – مجزرة في قهوة لتدخين الشيشة في أمريكا، إستنفرت بعدها قوات الشرطة فجر الأحد، بعدما قام شخص بفتح النار على المدخنين في صالة كانت تضم عدد كبير من عشاق تدخين الشيشة في مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث قالت شرطة مدينة لاس فيغاس إن شخصاً قُتل وأصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على 14 شخصاً في صالة لتدخين الشيشة في وقت مبكر من صباح يوم الأحد.

وبحسب التقارير الأولية، تبادل شخصان إطلاق النار بعد اندلاع مشاجرة خلال حفلة في صالة” مانيز جلو التر” لتدخين الشيشة.

وقال النقيب دوري كورين إن المحققين يحاولون تحديد نوع الأسلحة النارية التي تم استخدامها في الحادث.

ولم تجر أي اعتقالات في القضية، ولم تحدد السلطات علانية أي مشتبه بهم.

مجزرة في قهوة لتدخين الشيشة (فيديو)