إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

مجزرة في قهوة لتدخين الشيشة في أمريكا.. قتلى وجرحى (فيديو)

فيديوعش الدبابيرفيديو
بواسطة وطن الدبور
مجزرة في قهوة لتدخين الشيشة في أمريكا
صورة تعبيرية

الدبور – مجزرة في قهوة لتدخين الشيشة في أمريكا، إستنفرت بعدها قوات الشرطة فجر الأحد، بعدما قام شخص بفتح النار على المدخنين في صالة كانت تضم عدد كبير من عشاق تدخين الشيشة في مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

حيث قالت شرطة مدينة لاس فيغاس إن شخصاً قُتل وأصيب عدة أشخاص بجروح خطيرة بعد إطلاق النار على 14 شخصاً في صالة لتدخين الشيشة في وقت مبكر من صباح يوم الأحد.

إقرأ أيضا: في أمريكا استهداف النشطاء العرب بواسطة قوانين الإرهاب” الجديدة (فيديو)

وبحسب التقارير الأولية، تبادل شخصان إطلاق النار بعد اندلاع مشاجرة خلال حفلة في صالة” مانيز جلو التر” لتدخين الشيشة.

اقرأ أيضاً

أول مسلمة مرشحة للقضاء الفيدرالي الأميركي.. تعرف على نصرت تشودري؟

مهاجرة مصرية في أمريكا للدبور: تزوجني وهو فقير وتركني بعدما أغناه الله في الغربة وحدي

أمريكية مسلمة من أصل أفريقي تتهم الشرطة الأمريكية بنزع حجابها (فيديو)

وقال النقيب دوري كورين إن المحققين يحاولون تحديد نوع الأسلحة النارية التي تم استخدامها في الحادث.

ولم تجر أي اعتقالات في القضية، ولم تحدد السلطات علانية أي مشتبه بهم.

مجزرة في قهوة لتدخين الشيشة (فيديو)

 

قد يعجبك ايضا
عش الدبابير

أول مسلمة مرشحة للقضاء الفيدرالي الأميركي.. تعرف على نصرت تشودري؟

عش الدبابير

مهاجرة مصرية في أمريكا للدبور: تزوجني وهو فقير وتركني بعدما أغناه الله في الغربة وحدي

لسعات

أمريكية مسلمة من أصل أفريقي تتهم الشرطة الأمريكية بنزع حجابها (فيديو)

لسعات

فضيحة تجسس إف بي آي على المسلمين في جنوب كاليفورنيا وإختراق المساجد فيها

عش الدبابير

الجالية المسلمة في أمريكا تحقق إنتصارا جديدا: فوز أول امرأة مسلمة في انتخابات مجلس مدينة نيويورك

عش الدبابير

متطرف أمريكي يواجه السجن مدى الحياة بسبب هجوم بقنبلة على مسجد في مينيسوتا

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد