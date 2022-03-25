داود الشريان يسخر من السعوديات ودعاء في المساجد أن “يعجرم” الله بنات السعودية

الدبور – أثار الإعلامي السعودي داود الشريان ضجة واسعة مازالت مستمرة منذ إطلاقه التصريح الذي أغضب الشعب السعودي والخليجي، عندما ظهر في لقاء له مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وتمنى أن تعجرم فتيات السعودية أي يكونوا مثل نانسي عجرم.

وخلال لقائه مع ضيفته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عبر برنامج “مع الشريان” المذاع على قناة “MBC1″، مازح داود الشريان ضيفته اللبنانية نانسي عجرم، بشأن الدعاء لها في المساجد.

كما قال “الشريان” الذي يزور “عجرم” في منزلها لإجراء مقابلة معها: “يقولون اللهم عجرم نسائنا”، لترد عليه ضيفته: “آمين.. سمعت ها الجملة وكتير بحبها”.

بينما عقَّب داود الشريان على تعليق نانسي عجرم، بقوله: “ما فيه مطربة صاروا يدعوا لها في المساجد”.

ممازحة داود الشريان أثارت غضب الكثيرين من السعوديين والسعوديات على موقع التدوين المصغر “تويتر”، حيث عبروا عن استيائهم من اسقاطاته على المرأة السعودية، واصفين إياه بالسخيف وعديم الأخلاق. حسب رأيهم

وقالت المغردة نور العتيبي معبرة عن غضبها مما قاله:” اذ لم تستح فافعل ما تشاء. هذا الشايب يمارس مغازلة الفنانات ويسقط على السعويات بنات الحسب والنسب! اما آن لهذا المترهل جسديا واخلاقيا ان يريحنا من سخافته!”.

#داوود_الشريان_يسئ_للسعوديات

اذ لم تستح فافعل ما تشاء. هذا الشايب يمارس مغازلة الفنانات ويسقط على السعويات بنات الحسب والنسب! اما آن لهذا المترهل جسديا واخلاقيا ان يريحنا من سخافته! — Noor.Alotaibi✌️🇸🇦 (@BintMakkah5) March 25, 2022

داوود الشريان كميه من الغثيان في هذا الشخص لا حوار لا لباقه لا شكل مجرد تهريج وازعاج — فيصل (@fas77al) March 25, 2022

بينما قالت صاحبة حسابة “first lady”:”الـmbc حاطه داوود الشريان عشان يعيش مراهقته المتأخره ويغازل الفنانات اللبنانيات هذا شأنه وقدره لكن ياريت ينطم ومايدخلنا في سواليف المشافيح ذي ويحترم سنه وظهوره على شاشه يتابعها الملايين”.

فيديو داود الشريان الذي أغضب السعودية

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المصدر: وطن الدبور + تويتر