فلسطينية أمريكية تثير ضجة في مكة المكرمة أثناء أداء العمرة (صور)

الدبور – أثارت فلسطينية أمريكية ضجة واسعة خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الإجتماعي بعد إنتشار صورة لها في مكة المكرمة أثناء أداء العمرة الأسبوع الماضي.

وانتشرت صورة فلسطينية أمريكية قبل معرفة هويتها على وسائل التواصل الإجتماعي بشكل كبير، وتناقلت الصورة الكثير من وسائل الإعلام ايضا داخل السعودية وخارجها.

وظهرت فلسطينية أمريكية بصورة أمام الكعبة وهي تستند على ظهر شقيقها وتستظل بظله من الشمس الحارقة، والتقط الصورة مصور سعودي محترف من مكان بعيد حيث لفت إنتباهه.

وحصلت صورة التقطت في المسجد الحرام لرجل وامرأة يؤديان مناسك العمرة على إعجاب من شاهدها، بعدما انتشرت بقوة في منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وتُظهر الصورة فتاة تتفيأ ظل رجل، قيل إنه زوجها، لتعود وتوضح السيدة أنه شقيقها.

فعقب الضجة التي أثارتها تلك الصورة الملفتة، خرجت الفتاة صاحبتها، وهي خبيرة تغذية تدعى عبير النجار، فلسطينية تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، عن صمتها لتوضح أنها كانت في رحلة قصيرة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

فلسطينية أمريكية خبيرة تغذية مقيمة في أمريكا

وكشفت عبر حسابها في إنستغرام، أنها ممتنة لهذه الأصداء الإيجابية التي حصدتها صورتها مع شقيقها، وما تبعها من تعليقات جميلة وكلمات رقيقة كتبت عنها.

كما أوضحت أن مصوراً سعوديا التقط الصورة صدفة بينما كانت مع أخيها في رحلة لأداء العمرة، وتحديداً في آخر يوم لهما.

كذلك أضافت أنها التقطت في مكة المكرمة قبل التوجه إلى المدينة المنورة، حين قاما بزيارة الكعبة في وقت مبكر من بعد ظهر ذاك اليوم حين كان الجو مشمساً ودافئاً للغاية.

حينها جلست خلف أخيها في الظل لبضع دقائق فالتقط المصور تلك اللحظة من بعيد، ثم تفاجأت بانتشارها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، عبرت الفتاة عن سعادتها الغامرة نتيجة الأصداء الإيجابية التي حصدتها الصورة، حيث كانت مصدر سعادة للكثيرين.